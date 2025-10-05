‘Nunca en mi vida lo pediría’: famoso influencer mexicano reprobó este producto de Costa Rica

Con el nombre de 'Si somos gemelos', los hermanos Isidoro y Benjamín Haber son masivamente reconocidos en redes sociales. Recientemente, hicieron una visita a Costa Rica.

Hace unos días, subieron uno de los clips que grabaron en suelo tico, en el que uno de los gemelos prueba la heladería Pops. El contenido sorprendió por la honestidad del influencer, quien probó cuatro sabores de helado y los puntuó del 1 al 10.

El primer sabor fue el de brownie dinamita, que según Haber, le recomendaron mucho en el país. Este fue del agrado del mexicano, quien lo calificó con un contundente 10.

“Wow, está delicioso. Gran textura. Como pueden ver, hace mucho calor en Costa Rica y se está derritiendo en un segundo, pero es un muy buen helado. Tiene trocitos de brownie. La textura es fenomenal, es como si estuvieras mordiendo masa de brownie”, comentó.

Sin embargo, no todo fue positivo, pues el sabor de Tutto desagradó bastante al creador de contenido.

“Ay, no me gustó, sabe como a caramelo salado y no soy muy fanático del caramelo salado. No, este no, este es un 3 de 10. Es un helado que nunca en mi vida pediría”, expresó.

Luego, continuó con el sabor de cheesecake que, al igual que el de brownie, lo puntuó con un 9. El influencer describió el sabor como el de un cheesecake de Costco (cadena de supermercados similar a Pricesmart), pero “convertido en un helado”.

Finalmente, probó un helado de pistacho que, aseguró, es su favorito. Aunque el que le vendieron le pareció algo artificial, los trozos del fruto seco que contiene le ganaron un puntaje de 9.