Viva

‘Nunca en mi vida lo pediría’: famoso influencer mexicano reprobó este producto de Costa Rica

El creador de contenido es reconocido por crear videos junto a su hermano gemelo, en los que prueban comida de diferentes partes del mundo

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Si somos gemelos
Con el nombre de 'Si somos gemelos', los hermanos Isidoro y Benjamín Haber son masivamente reconocidos en redes sociales. Recientemente, hicieron una visita a Costa Rica. (TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Si somos gemelosIsidoro y Benjamín Haber
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.