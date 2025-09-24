Famoso influencer mexicano visitó Costa Rica y dio veredicto sobre producto que genera debate en el país

‘Si somos gemelos’ es el nombre con el que figuran en redes sociales Isidoro y Benjamín Haber, dos gemelos mexicanos muy populares por su contenido centrado en probar productos de todo el mundo.

Recientemente, los gemelos visitaron Costa Rica y uno de ellos se animó a dar su veredicto en uno de los debates más frecuentes en el país: ¿Cuál es el sabor del Frescoleche más rico?

“Antes de empezar le pregunté a algunas personas cuál es su favorito y me dijeron que el suyo es el de chocolate, pero que para muchísimas personas el favorito es el de fresa”, comentó Isidoro en un video que ya acumula más de 630.000 visitas, solo en TikTok.

El influencer probó los tres sabores y los puntuó en escala del 1 al 10. El primero fue el de chocolate, al que le dio un 9; destacando sabor a “cacao intenso”. Además, comentó que por lo general estas bebidas suelen ser empalagosas, pero esta le pareció muy bien balanceada.

Luego, siguió con el de vainilla, que lo impresionó fuertemente. “Esto está impresionante” y “es de las mejores lechitas de vainilla que he probado en mi vida”, fueron sus impresiones. El creador de contenido la dio como ganadora, otorgándole un sólido 10.

Finalmente, probó la de fresa casi por trámite, pues anticipó que era difícil ganarle a la de vainilla. No obstante, la calificó con un 9,5 y afirmó que, al igual que con la anterior, el sabor se asemeja mucho al de un helado.

Su respuesta fue inusual y generó sorpresa, pues en los comentarios del video la inmensa mayoría se inclina por el Frescoleche de fresa o de chocolate, y muy pocos mencionaron el de vainilla como su predilecto.