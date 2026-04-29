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‘Nunca dejé de orar’: el ingeniero costarricense que pasó de hacer sándwiches a trabajar en la NASA y la misión Artemis

Luis Vargas superó más de 100 rechazos laborales antes de convertirse en parte del ‘red crew’ de la misión espacial que orbitó la Luna

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Por Fátima Jiménez
Luis Vargas
Luis Vargas, ingeniero industrial ramonense de 29 años, formó parte del 'red crew' de la misión Artemis II. (Suministradas a La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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