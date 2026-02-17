Nuevas acusaciones contra Will Smith sacuden su regreso a Hollywood tras el escándalo del Oscar

La nueva demanda contra Will Smith pone en riesgo su regreso a Hollywood tras la sanción por el incidente con Chris Rock.

El actor y rapero Will Smith enfrenta una nueva controversia que amenaza su anunciado regreso a Hollywood, casi cuatro años después del golpe que dio a Chris Rock en la ceremonia del Oscar de 2022.

Según el sitio Radar, una demanda presentada por un exintegrante de su gira complica el panorama profesional del ganador del premio a Mejor Actor por Rey Richard: Una familia ganadora.

En 2022, Smith marcó la historia del Oscar no solo por su premio, sino por el incidente con el comediante Chris Rock, quien hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. El episodio derivó en una sanción de 10 años sin asistir a eventos de la Academia y afectó su imagen pública.

Demanda por $3 millones

El violinista Brian King Joseph, de 35 años, quien obtuvo el tercer lugar en la temporada 13 de America’s Got Talent en 2018, presentó una demanda contra Smith y su productora Treyball Studios Management. El músico reclama $3 millones por daños personales y financieros.

Joseph acusa al artista de represalias, despido injustificado, intimidación y acoso. Alega que realizó inversiones significativas para prepararse para la gira entre julio y setiembre de 2025. Afirma que, tras el incidente y su despido, sufre daños psicológicos graves y trastorno de estrés postraumático.

El abogado de Smith, Allen B. Grodsky, indicó que las acusaciones son falsas, infundadas e imprudentes. Señaló que el actor las rechaza de forma categórica.

El origen del conflicto

La controversia inició a finales de 2024, cuando Joseph se integró a la gira Based on a True Story. Durante 2025 viajó con el equipo por Estados Unidos y otros países.

Según la demanda, tras un espectáculo regresó a su habitación de hotel, reservada por la empresa del artista, y encontró una nota con contenido sexual, pañuelos húmedos, una botella de cerveza, medicamentos para VIH y documentos hospitalarios con identificación de otra persona. El músico sostuvo que esos objetos representaban una amenaza sexual violenta.

El mensaje hallado decía que el remitente regresaría a más tardar a las 17:30 y que estarían solo ellos. La nota estaba firmada como “Stone F”. Joseph informó a la seguridad del hotel y al equipo de producción. Indicó que lo acusaron de mentir y lo responsabilizaron del hecho.

Días después fue despedido. Según su versión, la producción afirmó que la gira seguía otro rumbo. Otro violinista ocupó su lugar.

Señalamientos adicionales

En la demanda, Joseph también sostiene que Smith inició un proceso de acercamiento con fines de explotación sexual futura desde noviembre de 2024. Indicó que ambos comenzaron a pasar más tiempo a solas antes del inicio de la gira.

El músico relató que el actor le expresó que existía una conexión especial entre ambos. Además, describió un episodio en el que la producción perdió su bolso en circunstancias que calificó como sospechosas, incluida la llave de su habitación.

El demandante afirmó que la secuencia de hechos y la invasión a su habitación evidencian un patrón de conducta y no un hecho aislado.

Impacto en su regreso

Según una fuente citada por Radar, el actor enfrenta un momento complejo en medio de su intento de retomar su carrera. Cuatro meses atrás inició una estrategia de regreso que incluyó la firma de un contrato por varias películas con Paramount Pictures.

La fuente indicó que el momento profesional no era el adecuado para enfrentar nuevas acusaciones y que el artista teme un nuevo golpe a su reputación.

El informante también aseguró que la situación afecta a Jada Pinkett Smith, con quien mantiene un matrimonio de 28 años. Ambos permanecen separados desde 2016, aunque no formalizaron el divorcio. Según esa versión, el entorno cercano de la actriz considera que la nueva polémica podría marcar un punto de quiebre definitivo.

El incidente ocurre en un contexto en el que Smith busca reconstruir su imagen tras el episodio que marcó su carrera en 2022.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.