Viva

Novio de Lisbeth Valverde se lanza a la música; así suena su primer sencillo

La exmiss Costa Rica expresó a su pareja apoyo incondicional en esta nueva etapa en la que él explora su faceta musical

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Lisbeth Valverde
El novio de Lisbeth Valverde, Travis Cones, compartió la noticia en sus redes sociales. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lisbeth ValverdeTravis Cones
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.