Novio de Lisbeth Valverde se lanza a la música; así suena su primer sencillo

El novio de Lisbeth Valverde, Travis Cones, compartió la noticia en sus redes sociales.

El novio de la Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, Travis Cones, decidió abrirse paso en el mundo de la música con un sencillo inspirado en la naturaleza.

A través de sus redes sociales, el estadounidense compartió parte de su nuevo proyecto musical titulado Olas.

“¡Noticias emocionantes! Tras un viaje largo de incontables horas de creatividad, mi nueva canción Olas está casi aquí. Este proyecto ha sido hecho con mucho cariño, en el que personas increíblemente talentosas han participado y lo han hecho realidad", escribió Cones.

En el video que acompañó la publicación, aparece sin camiseta, con un estilo playero y tocando la guitarra. Agregó que su canción busca capturar la esencia del océano y la emoción de viajar.

“¡Estén atentos al lanzamiento oficial próximamente! Mientras tanto, disfruten de un pequeño adelanto. ¡Gracias a todos los artistas, productores, editores e influencers de redes sociales que lo hicieron posible!”, añadió.

Por su parte, Valverde manifestó su apoyo incondicional en esta nueva etapa en la que su pareja explora su faceta musical.

“¡Me encanta que sigas a tu corazón! Siempre te apoyaré. Te amo", comentó.