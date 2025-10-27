Nonpalidece regresa en concierto a Costa Rica junto a los ticos de Ojo de Buey

Nonpalidece regresa a concierto en Costa Rica como parte de la promoción de su último disco, titulado 'Hecho en Jamaica'.

El reggae de los argentinos de Nonpalidece volverá a deleitar a sus fans en un concierto en Costa Rica.

Los sudamericanos vuelven al país para interpretar éxitos como La flor, Reggae en el universo, Love Song y Tu presencia, pero no estarán solos en el escenario. Al espectáculo se suman los costarricenses de Ojo de Buey, así como Luiz Dubs y Docta Rythm Selecta, para armar una jornada de reggae y buena vibra con sabor tico y argentino.

Nonpalidece visitará nuestro país en el marco de la promoción de su último disco, titulado Hecho en Jamaica.

El concierto será este domingo 2 de noviembre en El Mercadito La California, en San José. El espectáculo iniciará a partir de las 4 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio holagivi.com, el precio es de ¢20.000.