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No solo ‘Demon Slayer’: el anime de Ufotable que mezcla viajes en el tiempo, espadas legendarias y acción histórica

Una misión para evitar cambios en el pasado, guerreros inspirados en espadas históricas y espectaculares combates convierten esta serie en una alternativa ideal para quienes buscan algo diferente en Crunchyroll

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Por El Comercio / Perú / GDA
Disponible en Crunchyroll, este anime de 13 episodios combina fantasía, historia y combates con el sello visual característico de Ufotable.
Disponible en Crunchyroll, este anime de 13 episodios combina fantasía, historia y combates con el sello visual característico de Ufotable. (Crunchyroll/Crunchyroll)







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notas iaSUCUfotableanime
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

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