No solo ‘Demon Slayer’: el anime de Ufotable que mezcla viajes en el tiempo, espadas legendarias y acción histórica

Mientras títulos como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y la franquicia Fate concentran gran parte de la atención del público, existe una producción de Ufotable que permanece en segundo plano dentro del catálogo de Crunchyroll.
Se trata de Katsugeki TOUKEN RANBU, una serie de acción y fantasía que mezcla combates espectaculares, figuras históricas y viajes en el tiempo.
La producción adapta Touken Ranbu, un videojuego de navegador desarrollado por Nitroplus y DMM Games. Su propuesta combina elementos históricos con una misión destinada a evitar cambios en acontecimientos clave del pasado.
¿De qué trata ‘Katsugeki TOUKEN RANBU’?
La historia se desarrolla en 1863, durante el período Bakumatsu. En esa etapa, Japón enfrenta una fuerte división entre sectores favorables al shogunato y grupos que buscan su caída.
El protagonista es Izuminokami Kanesada, un Tōken danshi. Se trata de la manifestación humana de una espada histórica japonesa. Su existencia es posible gracias a una entidad conocida como Saniwa.
Junto a Horikawa Kunihiro, recibe la tarea de detener al Ejército Retrógrado del Tiempo, una organización procedente del futuro que intenta modificar el curso de la historia.
Para cumplir la misión, ambos se integran a la Segunda Unidad, formada además por Tonbokiri, Yagen Tōshirō, Mutsunokami Yoshiyuki y Tsurumaru Kuninaga. El objetivo del grupo consiste en proteger los acontecimientos históricos tal como se conocen.
La serie cuenta con 13 episodios de aproximadamente 23 minutos cada uno. La dirección estuvo a cargo de Toshiyuki Shirai. La banda sonora fue compuesta por Hideyuki Fukasawa.
Reparto de voces de ‘Katsugeki TOUKEN RANBU’
El elenco japonés está encabezado por Ryōhei Kimura, quien interpreta a Izuminokami Kanesada, y Junya Enoki, encargado de dar voz a Horikawa Kunihiro.
También participan:
- Kento Hama como Mutsunokami Yoshiyuki.
- Seiichirō Yamashita como Yagen Tōshirō.
- Sōma Saitō como Tsurumaru Kuninaga.
La producción dispone además de doblaje al inglés. Entre las voces principales figuran Robbie Daymond, Zach Aguilar y Cristina Vee.
¿Dónde ver ‘Katsugeki TOUKEN RANBU’?
El anime forma parte del catálogo de Crunchyroll.
Para acceder a la serie es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming. Allí se encuentran disponibles los episodios de esta producción de Ufotable que apuesta por la acción, la fantasía y los viajes en el tiempo dentro del Japón del siglo XIX.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.