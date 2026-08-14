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‘No siempre voy a estar yo’: Ericka Morera aconsejó a su hija sobre un tema que todos los padres temen

La periodista explicó las herramientas que transmite a su hija, de 7 años, para enfrentarse a esa dura realidad

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Por Fiorella Montoya
Ericka Morera
Ericka Morera reflexionó sobre la importancia de educar a las nuevas generaciones con respeto, empatía y límites claros. (Instagram)







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Ericka Morera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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