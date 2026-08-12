Viva

Ericka Morera lanza fuerte mensaje a otras mamás: ‘Cada quien hace lo que puede con lo que tiene’

La comunicadora reflexionó sobre un tema al que se enfrentan muchas madres

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Por Fátima Jiménez
Ericka Morera
Ericka Morera abordó un tema constante en la maternidad y habló desde su experiencia. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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