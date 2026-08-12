Ericka Morera lanza fuerte mensaje a otras mamás: ‘Cada quien hace lo que puede con lo que tiene’

Ericka Morera abordó un tema constante en la maternidad y habló desde su experiencia.

A pocos días de la celebración del Día de la Madre, la comunicadora Ericka Morera compartió una reflexión sobre su experiencia con la maternidad y envió un mensaje a otras mujeres: evitar las comparaciones con los modelos de crianza que se muestran en redes sociales.

Morera señaló que cada madre debe construir su propia forma de criar, sin sentirse presionada por las rutinas aparentemente perfectas que suelen difundirse en Internet.

“Uno tiene que ser la mamá que quiere ser, porque a veces abrimos redes sociales y vemos la vida de muchas mamás. A veces decimos: ‘¿Cómo le da tiempo para hacer esto? ¿Cómo hace para mandarla peinada todos los días así, espectacular? ¿Cómo hace para hacerle esas meriendas tan preparadas, de diseños y de todo?’”, comentó.

La comunicadora advirtió de que la exposición constante a este tipo de contenido puede llevar a algunas madres a cuestionarse si están haciendo lo suficiente por sus hijos.

“Realmente, a veces nos saturamos de tanta información, de tanta cosa, que creemos que lo estamos haciendo mal. Y no, mamita, no lo estamos haciendo mal. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene”, afirmó.

Para Morera, lo fundamental es que los niños crezcan con el acompañamiento, el amor y el respeto de sus familias.

“Al final, nuestros hijos se fijan en que estemos ahí, siempre para ellos o para ellas; que sepan que pueden contar con nosotros y que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que sean niños felices, amados y respetados”, manifestó.

La presentadora concluyó su mensaje con una invitación a reducir la presión que puede acompañar la crianza y a valorar el esfuerzo que realiza cada madre según sus circunstancias.

“Seamos las mamás que queremos ser con nuestros hijos y dejemos de creer que hay que cumplir ciertas expectativas para sentirnos buenas mamás. Ya ser mamá es una gran responsabilidad y trae retos todos los días. Tenemos que ayudarnos a alivianarnos en este camino”, indicó.

Finalmente, resumió su consejo en una frase: “Mamás felices, hijos felices”.