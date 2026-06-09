Ericka Morera revela el diagnóstico médico que la obligará a estar en tratamiento de por vida

Ericka Morera desea crear conciencia sobre un tema del que poco se habla.

Lo que comenzó como una simple rutina de belleza terminó convirtiéndose en un problema de salud que llevó a la presentadora costarricense Ericka Morera a someterse a exámenes médicos, biopsias e incluso acudir a emergencias.

La comunicadora decidió contar la experiencia en sus historias de Instagram, luego de que varias seguidoras le preguntaran por qué ya no utiliza uñas con esmalte.

Morera explicó que el problema comenzó el año pasado, cuando desarrolló una fuerte reacción que, en un principio, no logró identificar.

“Resulta que desde el año pasado me empezó a dar una reacción superfuerte al gel, al gel color. Por más orgánico, por más todo, de verdad que me dio algo superfuerte”, afirmó.

La situación se complicó al punto de requerir atención médica especializada.

“Terminé con biopsias, con exámenes de sangre, como por un tema que me empezó a causar en las uñas... Fue un tema de varios meses. De verdad, por algo tan así, uno se da cuenta de que la salud es tan importante y cualquier cosita que veamos hay que ir al doctor”, expresó.

Uno de los aspectos más difíciles, según contó, fueron las molestias físicas que empezó a experimentar.

“Ustedes no saben. Yo no dormía porque me empezaba un calor desde adentro, como hirviendo, y me empezaban a picar las manos y los pies a un nivel que terminé en emergencias”, relató.

En un primer momento, creyó que se trataba de una alergia relacionada con algún alimento o producto de uso cotidiano.

“Yo dije: ‘Tengo una reacción alérgica a algo; algo comí, algo pasó’. Y no. Terminé en todo esto por el tema de las uñas”, manifestó.

Tras aproximadamente dos meses de consultas, pruebas médicas y resultados, finalmente obtuvo una respuesta.

Luego del diagnóstico, los especialistas le indicaron un tratamiento y varias medidas preventivas para evitar nuevas complicaciones.

“No puedo ponerme el gel color. No sé si es el producto, no sé si es la lámpara que me activa este tema que me dio. Entonces, yo ya no puedo utilizar ningún tipo de esmalte permanente”, aseguró.

Morera también reveló que deberá seguir algunas recomendaciones médicas de forma permanente.

“Tengo un tratamiento ya ahora también de por vida con esto. Gracias a Dios no es nada de preocuparse, pero sí tengo que tomar ácido fólico para toda la vida, por ejemplo”, comentó.

Desde entonces, la comunicadora dejó atrás las uñas con gel y volvió a utilizar esmaltes tradicionales cuando desea pintárselas.

“Ustedes saben que el esmalte normal en las uñas de las manos, a mí en lo personal, me dura superpoquito. Me las pinto y a los cuatro días me las tengo que quitar porque se empieza a caer el esmalte”, contó entre risas.

A pesar del cambio, asegura que aprendió a sentirse cómoda con un estilo más natural.

“Las ando cortitas, no me desagrada si las ando así sin pintar; las ando con brillo y bueno, ni modo. No es nada del otro mundo no andar las uñas con gel”, manifestó.

La presentadora aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidoras sobre la importancia de atender cualquier señal de alerta relacionada con la salud.

“Lo que quiero con esto es que uno entienda que cualquier cosa que veamos hay que revisarla. Yo jamás imaginé que algo relacionado con las uñas me iba a llevar a pasar por todo eso”, reflexionó.

Actualmente, Morera continúa realizándose manicura y pedicura de forma regular, aunque dejó atrás los esmaltes permanentes que desencadenaron el problema. “Ya las manitas ahí, con brillito y todo bien”, concluyó.