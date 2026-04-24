Viva

Ericka Morera se somete a tratamiento estético que deseaba hace tiempo

La influencer mostró de qué trata el innovador procedimiento

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Retrato de Ericka Morera en su salón de belleza (((FOTOS EMBARGADAS HASTA SU PUBLICACION EN VIVA DE LA NACION)))
Ericka Morera tiene 41 años y constantemente comparte cómo cuida su piel y su figura. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ericka Morera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.