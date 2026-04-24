Ericka Morera se somete a tratamiento estético que deseaba hace tiempo

Ericka Morera tiene 41 años y constantemente comparte cómo cuida su piel y su figura.

Ericka Morera se sometió a un innovador procedimiento estético que combina radiofrecuencia con plasma rico en plaquetas. La comunicadora busca regenerar su piel y estimular el colágeno antes de cumplir 42 años.

La periodista tomó una decisión sobre su cuerpo que, según dijo, deseaba concretar desde hace un tiempo. Se trata de un procedimiento estético que combina varios factores. El tratamiento se llama Morpheus + PRP.

“Quería demasiado hacerme este procedimiento. Ya saben que todo lo que sea estimulación de colágeno ahí estaré... usa microagujas y calor (radiofrecuencia) para estimular el colágeno, tensar la piel y mejorar la textura”, explicó en sus redes sociales.

Además, el segundo componente de la técnica es el plasma rico en plaquetas; según mencionó, este se obtiene de la propia sangre y se aplica para regenerar, hidratar y acelerar la reparación de la piel.

Morera cumplirá 42 años en el mes de agosto y ya se prepara para recibir un nuevo año de vida con este procedimiento aplicado en su rostro.