Nito Mestre en Costa Rica: argentino regresa a concierto para celebrar su disco ‘Vida’

Desde el 2024, el argentino Nito Mestre se enfrascó en una gira internacional de conciertos donde toca los éxitos del disco 'Vida'. Costa Rica fue testigo el año pasado de este mismo 'show' y ahora lo revivirá en octubre.

El cantautor argentino Nito Mestre, ícono de la banda Sui Generis e influencia del rock latinoamericano, volverá a tocar en concierto en Costa Rica.

El artista se presentará el viernes 3 de octubre en el Club Peppers, en Zapote, a partir de las 8 p. m.

Mestre regresa a suelo tico con el espectáculo que conmemora los 50 años de su disco Vida, una obra que no solo marcó su carrera como artista, sino que también dejó huella en toda una generación de latinoamericanos.

Vida fue el debut de Mestre junto a Charly en Sui Generis, razón por la que el artista tiene un profundo cariño por temas como Canción para mi muerte, Necesito, Natalio Ruiz y otros éxitos que interpretará durante su encuentro con el público costarricense. “Es un disco que refleja la adolescencia de muchas personas, pase lo que pase a través del tiempo”, aseveró el argentino en una pasada entrevista con La Nación.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en el sitio passline.cr. Los precios y localidades son: ¢15.000 (balcón general), ¢37.000 (general) y ¢55.600 (preferencial).