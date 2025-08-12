Viva

Nito Mestre en Costa Rica: argentino regresa a concierto para celebrar su disco ‘Vida’

El cantautor argentino, voz de Sui Generis, vuelve a nuestro país con el show de aniversario del icónico álbum

Por Jessica Rojas Ch.
Nito Mestre, cantautor argentino
Desde el 2024, el argentino Nito Mestre se enfrascó en una gira internacional de conciertos donde toca los éxitos del disco 'Vida'. Costa Rica fue testigo el año pasado de este mismo 'show' y ahora lo revivirá en octubre. (Archivo)







