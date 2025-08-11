Nicole y Nadia Aldana enviaron ropa en famosa plataforma de envíos y vivieron una pesadilla

La creadora de contenido y exintegrante de A Todo Dar, Nicole Aldana, compartió una situación que ella y su hermana Nadia vivieron este 10 de agosto, al enviar un paquete de su boutique por medio de la popular plataforma de transportes, UBER.

“Esta es una advertencia: si usted tiene empresa, es emprendedor y hace envíos, yo recomiendo que no lo haga con esta plataforma”, comentó Nicole.

Nadia y Nicole Aldana comparten el proyecto 'Aldana Boutique', una tienda de ropa para mujeres. (Archivo)

UBER es conocida porque se utiliza, tanto para transportar pedidos como para trasladar personas, y es una de las más populares del país. Confiando en su reputación, las hermanas decidieron realizar una entrega a una clienta de su tienda, quien esperaba un pedido con prendas de vestir.

LEA MÁS: Recordando ‘A todo dar’: Así han cambiado Nancy Dobles, Viviana Calderón, las Aldana, la cubana y más

Sin embargo, una vez enviado el paquete habría comenzado la pesadilla. El conductor, según relató Nicole, se quedó detenido en la calle y no avanzaba; dejó de responder mensajes y llamadas, y tras casi dos horas de espera canceló el viaje con el pedido aún sin entregar.

“Canceló el viaje y, obviamente, la clienta no recibió la mercancía. La perdimos; ahora vamos a reintegrarle a ella, por supuesto”, relató Nicole.

Lo que le ocurrió a Nicole Aldana y su hermana con una popular app de transportes

Según el relato, Nadia intentó contactar con la plataforma para encontrar una solución. No obstante, Nicole resumió que la empresa tampoco pudo comunicarse con el repartidor y que, por ende, solo les devolverían los ₡5.000 del envío, alegando que existe una regla para asegurar las prendas.

“Entonces, en resumen, ellos no nos solucionaron nada. Solamente no nos van a cobrar los ₡5.000, pero perdimos un montón de dinero y mercancía. Así que yo les aconsejo no utilizar más esta plataforma”, concluyó.

La Nación consultó a la plataforma sobre lo expresado por Nicole en sus redes sociales; sin embargo, al cierre de esta edición, la empresa indicó que el caso se encuentra bajo investigación y no brindó más detalles.