Nicole Kidman revela qué actor le resultó difícil besar por una razón inesperada

Nicole Kidman relató que besar a Alexander Skarsgård en 'Big Little Lies' le resultó difícil porque el actor había comido falafel antes de grabar.

Nicole Kidman sorprendió con una confesión sobre una escena de beso en televisión. La actriz australiana relató que besar a su compañero Alexander Skarsgård le resultó incómodo por el olor de su aliento. La revelación surgió durante su participación en el podcast Las Culturistas.

Kidman, de 58 años, explicó que el momento ocurrió mientras trabajaban juntos en la serie Big Little Lies. Según relató, su compañero había comido un sándwich de falafel antes de grabar una escena que requería un beso.

La actriz contó que reaccionó de inmediato. Indicó que le pidió a Skarsgård que dejara de comer ese alimento antes de grabar y señaló que el mal aliento representaba un factor decisivo para ella en escenas de ese tipo.

Kidman añadió que el sabor y el olor de la boca de su compañero resultaban muy importantes durante una escena de cercanía. Por esa razón, afirmó que la situación le generó rechazo al momento de besar al actor sueco de 49 años.

Durante la conversación en el podcast, la protagonista también comentó que el mal aliento es algo que no tolera. Explicó que, aunque una persona resulte atractiva, el olor de su aliento puede cambiar por completo su percepción.

La actriz mencionó otro episodio relacionado con el sentido del olfato. Indicó que tras contagiarse de Covid, perdió temporalmente ese sentido. Según explicó, esa situación le generó cierto alivio porque el olfato es uno de sus sentidos más sensibles.

El aroma que más la impresionó

En otro momento del podcast, Kidman habló sobre la persona famosa que considera que tenía el mejor aroma entre quienes conoció en su carrera.

La actriz reveló que se trata de la cantante Rihanna. Describió el perfume de la intérprete de Umbrella como un aroma “embriagador”.

Declaraciones sobre su divorcio

La aparición de Kidman en el podcast ocurrió poco después de que se refiriera públicamente a su divorcio de Keith Urban.

En una entrevista publicada el 11 de marzo por la revista Variety, la actriz señaló que su prioridad es continuar con su vida familiar. Indicó que valora la familia que construyó con el cantante.

Kidman solicitó el divorcio en setiembre de 2025. El proceso concluyó el 6 de enero. La pareja tuvo dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio. Él decidió irse. Ella trató de salvar la relación mientras cuida de sus hijas. (AFP/AFP)

Un beso que llamó la atención en los Emmy

A pesar del episodio que relató sobre el falafel, la relación profesional entre Kidman y Skarsgård se mantuvo cercana.

En 2017, durante la ceremonia de los Premios Emmy, la serie Big Little Lies obtuvo siete galardones. Entre ellos destacaron el premio a mejor actriz para Kidman y el de mejor actor de reparto para Skarsgård.

Uno de los momentos más comentados de la gala ocurrió cuando la actriz australiana le dio un beso en los labios al actor antes de que él subiera al escenario a recibir su premio.

En la miniserie basada en la novela de Liane Moriarty, ambos interpretaron a Celeste y Perry Wright, un matrimonio que aparenta estabilidad pero enfrenta episodios de violencia doméstica. Durante su discurso de agradecimiento, Kidman destacó que la producción permitió poner sobre la mesa temas relevantes para la sociedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.