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Nicole Kidman revela qué actor le resultó difícil besar por una razón inesperada

Nicole Kidman compartió una anécdota inesperada sobre una escena de beso con su coprotagonista en ‘Big Little Lies’

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Por La Nación / Argentina / GDA
Nicole Kidman
Nicole Kidman relató que besar a Alexander Skarsgård en 'Big Little Lies' le resultó difícil porque el actor había comido falafel antes de grabar. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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