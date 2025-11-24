Nicole Kidman y Keith Urban: diferencias políticas y un show en Mar-a-Lago precipitaron el divorcio

La relación de Nicole Kidman y Keith Urban terminó por diferencias políticas y un concierto que el músico ofreció en Mar-a-Lago.

El matrimonio entre Nicole Kidman y Keith Urban terminó tras 19 años de relación. Según reportes recientes, el quiebre no solo obedeció a factores personales. Diferencias políticas irreconciliables también habrían influido en la separación.

De acuerdo con una publicación del periodista Rob Shuter, ambos artistas se ubicaban en posiciones políticas opuestas, lo que generaba discusiones constantes. En su boletín informativo ShuterSchoop, el comunicador explicó que los desacuerdos políticos entre la actriz y el cantante eran frecuentes y cada vez más intensos.

Uno de los momentos que reflejó esta división ocurrió el 16 de noviembre, cuando Urban ofreció un concierto privado en Mar-a-Lago, propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump. Fuentes citadas por el periodista afirmaron que Kidman jamás habría aceptado estar en ese lugar, debido a sus posturas ideológicas contrarias.

La actriz australiana y el músico country contrajeron matrimonio en junio de 2006, luego de haberse conocido en 2005. Firmaron el divorcio en setiembre de 2025, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja. Tienen dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Además, Kidman es madre de Isabella, de 32, y Connor, de 30, nacidos durante su relación con el actor Tom Cruise, con quien estuvo casada entre 1990 y 2001.

Nicole Kidman ganó el premio Óscar a Mejor Actriz en 2003 por su papel en la película Las horas. Por su parte, Keith Urban ha lanzado 12 discos de estudio, incluido High, publicado en 2024. Ha recibido cuatro premios Grammy durante su trayectoria musical.

Fuentes del entorno aseguraron a Rob Shuter que el factor político se volvió imposible de ignorar en los últimos años del matrimonio. Aunque ambos mantenían la imagen de una pareja estable, sus posturas personales habrían terminado por debilitarlos irreversiblemente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.