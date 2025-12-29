Nicaragüense que ganó en el Gordo Navideño no esperaba lo que vivió en Costa Rica: ‘Se me hace un nudo en la garganta’

José Ismael Núñez es un influencer nicaragüense que recientemente estuvo en Costa Rica y cuya visita a suelo tico fue más que sonada, entre varias cosas, por detalles llamativos como que terminó premiado en el Gordo Navideño.

Ahora, tras varios días de recorrer el país y compartir sus aventuras en redes sociales, se despidió de los costarricenses. Pero no fue una despedida cualquiera, sino llena de sentimiento y con deseos de regresar.

En un video, Núñez habló de lo que vivió en su viaje y confesó que, aunque llegó sin ningún objetivo, terminó enamorado de Costa Rica.

“Me enamoré y es que ahora entiendo al extranjero que visita mi país y simplemente dice que le encanta. Ahora fui yo el que me enamoré de Costa Rica y es por eso que le dedico estas palabras”, comentó el creador de contenido.

Influencer nicaragüense se declaró enamorado de Costa Rica

Durante su visita, el influencer recorrió varios puntos del país, compartió con muchas personas. Incluso, hasta se tatuó las banderas de Nicaragua y Costa Rica enlazadas, con las frases “Deachimba” y “Pura vida”.

Por todas estas experiencias que, como aseguró, no esperaba, manifestó su amplia gratitud con el país e invitó a los costarricenses a que visiten las tierras nicaragüenses.

“Millones de gracias por todas las alegrías, por todos los abrazos, por todos los Pura Vida, por todo el amor que me han dado este año. Decirles que los espero incluso en mi país, que es un país igual de hermoso que el suyo. Les agradezco, realmente se me hace un nudo en la garganta al hablar, pero son palabras que me vienen del corazón, así que muchas gracias y Pura Vida", concluyó.