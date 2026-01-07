Viva

‘Ni vergüenza le da’: vea la controversial situación de los ‘90 minutos por la vida’ que pasó desapercibida

La situación se dio en una de las actividades paralelas del evento benéfico, que se llevó a cabo el 4 de enero y que involucró a los cuatro equipos tradicionales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
90 Minutos por la Vida, 2026
El Club Sport Cartaginés fue el campeón de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida, este 2026. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
90 Minutos por la vida
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.