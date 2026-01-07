‘Ni vergüenza le da’: vea la controversial situación de los ‘90 minutos por la vida’ que pasó desapercibida

El Club Sport Cartaginés fue el campeón de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida, este 2026.

Un peculiar video de los 90 minutos por la vida se viralizó en los últimos días, pues muestra una controversial situación ocurrida durante la edición de este 2026 del evento benéfico, realizado el pasado domingo 4 de enero.

La situación ocurrió durante la tradicional carrera de botargas, en la que participaron queridos y populares personajes, representativos de equipos de fútbol, empresas y organizaciones ticas.

En la transmisión de Repretel, se apreció como el león de la Liga lideró gran parte de la carrera, seguido por Museito. Sin embargo, en la recta final, ambos fueron rebasados por la mascota de la UACA, que a toda velocidad finalizó de primero la carrera.

No obstante, una creadora de contenido que se encontraba en el Estadio Nacional, subió un video que demuestra algo que pasó desapercibido por la mayoría. La botarga de la UACA, a diferencia de las demás, se saltó casi todos los obstáculos y corrió paralelo al circuito.

“Ni vergüenza le da robar. Necesitamos VAR en esa carrera de botargas”, escribió la creadora acompañando su mensaje con emojis de risa.

Al final, se incorporó en una última rampa de forma sorpresiva e hizo tropezar al León, quien se llevó un golpe considerable con la estructura y terminó en el tercer lugar.

Al final, la organización tuvo que echar mano de la repetición para que realmente ganara la botarga que sí cumplió la misión al pie de la letra: Museito.

El curioso video acumuló varias reacciones de usuarios en TikTok, quienes bromearon con lo sucedido y, con humor, reclamaron justicia.

“Qué triste el León, le quitaron la victoria”, “El primer robo del año”, “Quien ganó fue Museito, el otro no pasó los obstáculos”, “Aplicó la vieja confiable y se brincó todo”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, algunos aprovecharon para comentar que quienes encabezaron la carrera no son botargas, sino disfraces, lo que les da una ventaja respecto a las demás. Esto ya había sido señalado en otras ediciones, ante los arrasadores triunfos del personaje de Importadora Monge, que únicamente es una máscara con una vestimenta y zapatos normales.