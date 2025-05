‘Ni puta, ni señora’: Obra ‘La noche fuerte del sexo débil’ vuelve al teatro más vigente que nunca

“¿Quién decide lo que es ser una señora, una puta o una mujer libre?”, es una de las preguntas que ronda la mente de muchas mujeres, en medio de un mundo empeñado en encasillarlas. También, es la cuestión con la que el grupo Los infames describe un planteamiento central en su más reciente obra de teatro: La noche fuerte del sexo débil.

El colectivo teatral estrenará este 13 de junio en el Teatro de Bolsillo, en San Pedro de Montes de Oca, una nueva temporada de esta comedia. Andrea Espinoza, productora de la agrupación y una de las tres protagonistas, conversó con La Nación sobre el montaje.

La puesta en escena, cuyo guion original es de la autoría de la destacada dramaturga costarricense Claudia Barrionuevo, será dirigida por Mario Solano y contará con las actuaciones de Espinoza, Michelle Almendares y Silvia Quesada.

La noche fuerte del sexo débil sigue a tres amigas —Marcela, Laura y Ana— muy distintas entre sí, pero íntimamente cercanas, quienes se reúnen en una galería de arte. Allí, las copas de vino transforman una conversación casual en un confesionario de secretos incómodos.

De pronto, aquel espacio de arte, se ve convertido en un “campo de batalla emocional”, donde estas mujeres reflexionan sobre amores, maternidad, sexualidad y el anhelo de no estar solas.

“Los personajes comparten mucho esta necesidad de sentir que pertenecen, de no sentirse solas... de sentirse amadas. Y lo que cada una se encuentra en sus vidas, lo comparten. Eso, al final, es lo que las hace ser amigas: esa vulnerabilidad como mujeres que, aunque no lo digan, es algo importante para ellas”, explicó Andrea Espinoza.

La actriz comentó que, aunque el texto data de 1996, retrata a la perfección experiencias que son pan de cada día para las mujeres; por lo que al ponerlo en escena las actualizaciones solo se hicieron en detalles superficiales, como el hecho de que los personajes utilicen el celular.

Andrea Espinoza interpreta a Marcela, una madre de tres hijos, en una compleja situación familiar. (Cortesía Los Infames Teatro)

En este aspecto, afirma que, lamentablemente, los avances en igualdad de género no han quitado vigencia a la crítica que contiene la obra, sobre todo en lo que respecta a los prejuicios sociales, que terminan siendo reproducidos inconscientemente por las propias mujeres.

“Es muy fuerte como muchas veces, como mujeres, nos encasillamos en que si somos promiscuas, si solo nos gusta ser mantenidas o si nada más nos gusta trabajar; cuando en realidad somos más que un sesgo o concepto. Somos seres en constante evolución que vivimos diferentes etapas y que cada etapa es una experimentación”, expresó la productora.

“Independientemente de lo que estamos experimentando, incluso si esa etapa no nos define, es una etapa que nos moviliza a ser una versión superior a la que estamos siendo en este momento”, añadió.

Además, detalló que la obra, gracias a su humor agudo y las situaciones que presenta, identifica muy fácilmente al público. Eso sí, enfatizó en que esta característica da pie a reflexionar y hacer introspección.

“No me gustaría que las chicas salieran de la obra pensando: ‘Ay, yo soy Ana, ay, yo soy Marcela’. No quiero que se encasillen; quisiera que vieran ese reflejo y digan: ‘Muchas veces he sido Ana, muchas veces he sido Marcela; pero hoy quiero ser, sentir o ir a hacer tal cosa”, aseguró Espinoza.

“Prefiero algo movilizador, antes que un concepto o un tipo de cajita que las vaya a encapsular”, puntualizó.

En cuanto a su experiencia personal, Espinoza considera que este proceso artístico ha sido retador debido a que, por ejemplo, ella no tiene hijos, mientras que el personaje que encarna es madre de tres y sostiene una complicada relación familiar.

No obstante, el reto ha sido enriquecedor y le ha permitido tener un diálogo abierto entre la mujer que es y la que plasma en las tablas.

Mario Solano es el director de la obra. Él ya había montado 'La noche fuerte del sexo débil' en 2011 y, desde entonces, le guarda especial cariño al texto. (Cortesía Los Infames Teatro)

Por otro lado, la productora de Infames recalcó que uno de los valores agregados de la obra es el trabajo colaborativo que hicieron con la fotógrafa nacional Mariela Umaña.

Umaña se sumará al universo narrativo de la obra, pues será la artista que expone en la galería en que se desarrolla la trama. Para esto, la fotógrafa realizó un proyecto de retratos a diversas mujeres, el cual tenía en mente desde hace un tiempo y pudo materializar gracias al montaje.

Estas fotografías estarán expuestas en el lobby del teatro, para que los asistentes las aprecien antes y después de la puesta en escena.

No se pierda ‘La noche fuerte del sexo débil’

La noche fuerte del sexo débil tendrá seis funciones durante el mes de junio en el Teatro de Bolsillo; ubicado 100 metros al este y 80 al sur de la Municipalidad de Montes de Oca.

Estas funciones tendrán lugar en los siguientes días y horarios:

viernes 13 y sábado 14, a las 7 p. m.

domingo 15 a las 6 p. m.

viernes 20 y sábado 21, a las 7 p. m.

domingo 22 a las 6 p. m.

Las entradas tienen un precio de ¢8.000 para el público general y ¢6.000 para población adulta mayor y estudiantes. Los boletos pueden adquirirse contactando al 8714-6784.