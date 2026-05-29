Neymar enfrenta un dilema familiar antes del Mundial: la decisión sobre una de sus hijas genera tensión

El delantero brasileño enfrenta un conflicto familiar mientras acelera su recuperación para disputar el Mundial con Brasil.

Mientras trabaja para superar una lesión grado 2 en la pantorrilla derecha, Neymar enfrenta un problema fuera de las canchas que podría acompañarlo hasta el inicio de la Copa del Mundo.

El delantero brasileño es padre de cuatro hijos nacidos de distintas relaciones. Se trata de Davi Lucca, hijo de Carol Dantas; Mavie y Mel, hijas de Bruna Biancardi; y Helena, fruto de su vínculo con Amanda Kimberlly.

La situación gira alrededor de la posibilidad de reunir a todos sus hijos en Estados Unidos durante los partidos de la selección de Brasil en el Mundial.

Según la información divulgada, la presencia de Helena en el país norteamericano depende de que su madre, Amanda Kimberlly, también viaje. Sin embargo, Bruna Biancardi habría manifestado que no desea compartir ese espacio con la modelo durante la competición.

Tanto Amanda Kimberlly como Helena cuentan con sus visas estadounidenses vigentes. En los últimos días, las dos niñeras de la menor también obtuvieron la autorización necesaria para ingresar a Estados Unidos tras completar el proceso consular.

Una fuente cercana a la familia aseguró que la niña podría viajar acompañada por familiares y cuidadoras. No obstante, esa alternativa genera reservas debido a la responsabilidad que implica el traslado de una menor sin la presencia de su madre.

La misma fuente indicó que Neymar desea que todos sus hijos asistan a los encuentros de Brasil, ya que considera que esta sería su última participación en una Copa del Mundo.

La situación adquiere mayor relevancia porque la Confederación Brasileña de Fútbol ya comunicó que el atacante no será excluido de la convocatoria pese a que todavía no alcanza su mejor condición física.

De acuerdo con la versión difundida, el entorno del jugador considera que la ausencia de Helena podría provocar cuestionamientos en redes sociales tanto hacia Neymar como hacia Bruna Biancardi.

Por esa razón, la familia deberá resolver el tema antes del inicio del torneo, mientras el futbolista mantiene su enfoque en la recuperación física y en su preparación para el Mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.