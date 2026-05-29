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Neymar enfrenta un dilema familiar antes del Mundial: la decisión sobre una de sus hijas genera tensión

El futbolista brasileño acelera su recuperación física para llegar a la Copa del Mundo. Sin embargo, una situación familiar relacionada con sus hijos también exige una definición en los próximos días

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Por O Globo / Brasil / GDA
A Neymar no le gustó la nueva directriz de la Confederación de Fútbol Brasileño.
El delantero brasileño enfrenta un conflicto familiar mientras acelera su recuperación para disputar el Mundial con Brasil. (AFP/AFP)







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