Neymar sufrió una lesión que cambió el rumbo de un polémico partido con Santos y ahora preocupa a Brasil

Brasil confirmó una lesión muscular moderada en Neymar. El atacante estaría fuera hasta tres semanas y es duda para el inicio del Mundial.

La lesión de Neymar en la pantorrilla derecha abrió una nueva preocupación para la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026. El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, confirmó este jueves que el atacante presenta una lesión muscular grado 2 y permanecerá fuera de actividad entre dos y tres semanas.

El futbolista del Santos sufrió la molestia durante la derrota 3-0 ante Coritiba el pasado 17 de mayo en la Neo Química Arena, por el Brasileirão. La situación ocurrió en medio de una confusión arbitral relacionada con una sustitución que terminó sacándolo del encuentro.

Neymar sintió dolor en la pantorrilla durante el segundo tiempo y recibió atención médica dentro del terreno de juego. Mientras el jugador era evaluado, el entrenador decidió realizar una variante ofensiva. La intención era que Robinho Jr. ingresara por el lateral Escobar, identificado con el número 31.

Sin embargo, el silbatero interpretó que Neymar abandonaría el partido debido a la molestia física. Por esa razón, el cuarto árbitro mostró el número 10 en el tablero de sustituciones.

Como Neymar permanecía fuera del campo mientras recibía atención médica, Robinho Jr. ingresó al partido. La acción dejó sin posibilidad de corregir el error pese a los reclamos del delantero.

Según relató posteriormente el jugador en un video, la confusión surgió después de que el cuerpo técnico entregó la papeleta de sustitución con otro número. Neymar sostuvo que el árbitro lo obligó a salir del terreno de juego para recibir atención médica y que, cuando se percató de la situación, la sustitución ya estaba consumada.

Por su parte, el árbitro Paulo Cesar Zanovelli indicó en el informe oficial que el asistente técnico César Sampaio informó y confirmó verbalmente que Neymar sería sustituido.

Tras abandonar el encuentro, el atacante continuó bajo observación médica en el banco de suplentes. En un inicio, los exámenes detectaron un edema en la pantorrilla derecha.

Incluso, Rodrigo Zogaib, médico del Santos, señaló al blog del periodista Diogo Dantas que el futbolista sería entregado a la selección brasileña el 27 de mayo en condiciones de entrenar en la Granja Comary, ubicada en Teresópolis.

No obstante, las evaluaciones realizadas por la CBF determinaron un diagnóstico diferente.

Rodrigo Lasmar explicó que Neymar se presentó el miércoles al centro de entrenamiento de la selección. Allí fue sometido a exámenes médicos complementarios y a una resonancia magnética. El estudio confirmó una lesión muscular grado 2 en la pantorrilla derecha y descartó que se tratara únicamente de un edema.

La lesión grado 2 se considera de gravedad moderada debido a que implica una ruptura parcial de fibras musculares.

El panorama prácticamente descarta la presencia de Neymar en los amistosos de preparación frente a Panamá, programado para el 31 de mayo, y contra Egipto, previsto para el 6 de junio.

Ahora, el delantero enfrenta una carrera contrarreloj para llegar en condiciones al debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De acuerdo con información obtenida por O Globo, la selección brasileña evaluará la evolución del jugador día a día. El cuerpo técnico no contempla su exclusión de la convocatoria en este momento.

La prioridad de Brasil es recuperar al atacante durante la fase inicial del torneo y contar con él en el Mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.