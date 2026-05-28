Puro Deporte

Neymar sufrió una lesión que cambió el rumbo de un polémico partido con Santos y ahora preocupa a Brasil

Una polémica decisión en pleno partido marcó un antes y un después para Neymar. El impacto podría sentirse en los próximos compromisos de Brasil

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Neymar
Brasil confirmó una lesión muscular moderada en Neymar. El atacante estaría fuera hasta tres semanas y es duda para el inicio del Mundial. (NELSON ALMEIDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNeymarSantosBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.