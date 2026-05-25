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Netflix estrenó un thriller de ciencia ficción que pone a la inteligencia artificial en el centro del debate

La producción filmada en México combina drama familiar y tecnología para mostrar las consecuencias emocionales de convivir con androides

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
José María Yazpik protagoniza una historia que analiza los riesgos, dilemas y efectos humanos de la inteligencia artificial.
José María Yazpik protagoniza una historia que analiza los riesgos, dilemas y efectos humanos de la inteligencia artificial. (Netflix/Netflix)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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