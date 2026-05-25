Netflix estrenó un thriller de ciencia ficción que pone a la inteligencia artificial en el centro del debate

José María Yazpik protagoniza una historia que analiza los riesgos, dilemas y efectos humanos de la inteligencia artificial.

Netflix estrenó este 22 de mayo Futuro Desierto, una serie de seis episodios que mezcla thriller psicológico, drama familiar y ciencia ficción. La producción coloca a la inteligencia artificial en el centro de la historia y plantea cuestionamientos sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas.

La serie fue producida por TIS Studios y Gaumont. La filmación ocurrió en México bajo la dirección de Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo.

La historia sigue a Alex, un psiquiatra interpretado por el actor mexicano José María Yazpik. El personaje llega junto con su familia desde Silicon Valley hasta un remoto pueblo de Chiapas para participar en un experimento con androides diseñados para convivir con personas.

Sin embargo, el proyecto tecnológico esconde una compleja estrategia empresarial. Esa iniciativa amenaza las dinámicas emocionales y humanas de quienes participan.

La producción también cuenta con las actuaciones de Andrés Parra, Astrid Bergès-Frisbey y Karla Souza.

Según explicó Yazpik durante una conversación con el medio colombiano EL TIEMPO, el trabajo de su personaje no consiste en comprender a los androides. Su función se enfoca en estudiar el impacto psicológico que genera la convivencia entre humanos y estas tecnologías.

El actor indicó que la empresa dentro de la historia busca conocer las consecuencias psicológicas que aparecen cuando las personas comienzan a compartir espacios con androides.

A partir de ese punto, la serie desarrolla conflictos familiares, emocionales y éticos relacionados con la dependencia tecnológica y la línea que separa lo humano de lo artificial.

Para Yazpik, la relación con la inteligencia artificial ya dejó de ser un tema exclusivamente futurista.

El actor señaló que aún falta tiempo para llegar a escenarios como los que presenta la serie. Sin embargo, afirmó que la relación entre las personas y estas herramientas ya existe.

También advirtió sobre posibles riesgos asociados al crecimiento de estas tecnologías. Señaló que millones de personas interactúan cada día con herramientas de inteligencia artificial y mencionó la posibilidad de escenarios de manipulación cada vez más difíciles de identificar.

Para construir el personaje de Alex, Yazpik decidió alejarse de referencias tradicionales del cine de ciencia ficción.

El actor explicó que prefirió escuchar pódcast especializados y leer publicaciones de expertos para comprender mejor el fenómeno tecnológico y sus implicaciones sociales.

Su preparación se enfocó en analizar tanto los beneficios como los riesgos que podrían surgir del avance tecnológico en la vida cotidiana y en el futuro.

Yazpik también reconoció una relación ambivalente con la inteligencia artificial.

Por un lado expresó preocupación por el aumento de la dependencia tecnológica y por las dificultades para distinguir contenidos reales de materiales manipulados.

Por otro lado destacó posibles beneficios en áreas médicas. El actor afirmó que mantiene expectativas positivas sobre el potencial de estas herramientas para impulsar avances relacionados con enfermedades como el cáncer.

Además indicó que uno de los objetivos de Futuro Desierto consiste en generar preguntas y reflexión después de terminar la serie.

Yazpik explicó que otro motivo para aceptar el proyecto fue la escasa presencia de producciones latinoamericanas de ciencia ficción con una escala similar.

El actor también destacó el trabajo técnico y visual de la serie. Señaló que la producción logró una propuesta ambiciosa sin contar con los presupuestos multimillonarios que suelen acompañar a las grandes industrias internacionales del género.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.