Netflix anuncia el regreso de ‘La casa de papel’ con un nuevo tráiler cinco años después del final de la serie: ‘El universo continúa’

Netflix presentó nuevas imágenes de ‘La casa de papel’ y aumentó las expectativas por un posible spin-off ligado a Fernando Cayo.

Netflix anunció el regreso del universo de La casa de papel cinco años después del cierre de la serie original. La plataforma presentó un nuevo tráiler durante un evento realizado este 9 de mayo en Sevilla, España.

Aunque la compañía no confirmó si se trata de una nueva etapa de la historia principal, el adelanto despertó especulaciones entre los seguidores de la producción española.

El video mostró imágenes del Banco de España, atracadores con armas pesadas, automóviles blindados, oro fundido y el icónico globo aerostático con la máscara de Dalí sobre la Puerta del Sol.

Netflix acompañó el anuncio con un mensaje sobre la expansión de la franquicia. La plataforma recordó los principales robos de la serie y afirmó que el universo de La casa de papel continúa en crecimiento.

La serie original concluyó en 2021. Luego, en 2023, Netflix lanzó Berlín, el primer spin-off basado en uno de los personajes más populares de la historia.

Uno de los detalles que más llamó la atención tras la publicación del tráiler fue la reacción del actor Fernando Cayo. El intérprete comentó la publicación con cinco emojis de explosión y un corazón.

El gesto alimentó rumores sobre Buscametales, un spin-off esperado por los seguidores desde hace varios años. Fernando Cayo figura como protagonista anunciado de esa producción.

Hasta ahora, Netflix no brindó más detalles sobre la nueva apuesta relacionada con La casa de papel.

La plataforma también confirmó el regreso de ‘Berlín’. La segunda temporada llegará al catálogo el próximo 15 de mayo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.