Viva

Netflix anuncia el regreso de ‘La casa de papel’ con un nuevo tráiler cinco años después del final de la serie: ‘El universo continúa’

La plataforma mostró un adelanto en Sevilla y un comentario de Fernando Cayo encendió las teorías entre los seguidores de la serie

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Netflix presentó nuevas imágenes de ‘La casa de papel’ y aumentó las expectativas por un posible spin-off ligado a Fernando Cayo.
Netflix presentó nuevas imágenes de ‘La casa de papel’ y aumentó las expectativas por un posible spin-off ligado a Fernando Cayo. (Netflix/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLa casa de papelNetflixSeries
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.