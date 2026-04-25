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Nelson Hoffmann le dejó una impresionante y muy valiosa herencia a Mauricio, su hijo: así lo reveló Majo Ulate

La influencer mostró un preciado legado del fallecido conductor que nadie más tiene

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Por Juan Pablo Sanabria
Mauricio Nelson Hoffmann Majo Ulate
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate son pareja desde hace varios años. (Archivo)







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Majo UlateMauricio HoffmannNelson Hoffmann
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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