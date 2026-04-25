Nelson Hoffmann le dejó una impresionante y muy valiosa herencia a Mauricio, su hijo: así lo reveló Majo Ulate

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann compartieron este sábado 25 de abril un momento muy especial en la intimidad de la casa del presentador de Teletica.

Según mostró Ulate en sus historias de Instagram, durante esta mañana, llena de tranquilidad para ambos, hicieron varias actividades cotidianas. En una de ellas tuvo un emotivo protagonismo el fallecido Nelson Hoffman, padre de Mauricio.

La creadora de contenido mostró una herencia que Nelson le dejó a su hijo, la cual, además de ser única, impresiona a cualquiera. Se trata de una gran colección de vinilos autografiados por artistas y que datan de la época del programa Hola juventud.

En las imágenes compartidas por Ulate, se pueden ver los discos firmados por grandes figuras de la música como Luis Aguilé, Emmanuel, Bon Jovi, Ricky Martin y Gloria Trevi.

Los álbumes salieron a relucir en las historias de la maquillista debido a que, de acuerdo con ella, el conductor de De boca en boca por fin les está haciendo un espacio especial en su casa.

De hecho, mostró el esmero que Mauricio le está poniendo al tema, haciendo detalladas y repetitivas mediciones tanto de los discos como de la pared donde los lucirá a partir de ahora.

Aquellos discos, curiosamente, no solo marcan la historia familiar del reconocido presentador, sino que también, gracias a estos, miles de costarricenses pudieron escuchar esas producciones décadas atrás mediante el recordado programa de Nelson Hoffmann.