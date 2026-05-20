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Natalia Monge soltó las lágrimas en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: ‘Era por lo que menos esperaba llorar’

La conductora de ‘Buen día’ se conmovió al recordar a una figura que, según reveló, es muy importante para su trayectoria

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Por Juan Pablo Sanabria
Natalia Monge
Natalia Monge soltó el llanto en "¿Quién quiere ser millonario?". (Captura)







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¿Quién quiere ser millonario?TeleticaNatalia Monge
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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