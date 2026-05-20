Natalia Monge soltó las lágrimas en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: ‘Era por lo que menos esperaba llorar’

Natalia Monge participó en ¿Quién quiere ser millonario?, durante la edición que pasó por la pantalla de Teletica este martes 19 de mayo. La reconocida presentadora y humorista se sentó en la silla caliente por una causa benéfica.

Monge participó en representación de la familia de Junior, quien sufrió un accidente de tránsito y requiere remodelar su casa, especialmente en la empinada y angosta entrada, para lograr movilizarse correctamente en silla de ruedas.

Y durante su participación, una pregunta hizo llorar a la figura de Buen día, al recordarle una persona que marcó su historia. A Monge le tocó responder cuál fue la institución fundada por Arnoldo Herrera, y tras señalar las lágrimas en su rostro y darse una pausa de varios segundos, contestó:

“Valga decir que tanta sensibilidad en mí se la debo a don Arnoldo, fundador del Conservatorio Castella”.

Luego de que Édgar Silva ratificara que la respuesta fue correcta, la comediante explicó más a fondo su vínculo con Herrera, quien creó el colegio artístico del que egresó Natalia Monge.

“Lloré por lo que menos esperaba llorar. Recuerdo cuando él murió; yo estaba chiquitita, como en tercer grado de la escuela. Yo de niña no entendía muy bien. Sabía que se había muerto, pero a diferencia de otros exalumnos que estaban más grandes que yo, no había compartido tanto”, relató.

“Ya era lo suficientemente capaz de sentir que algo no andaba ni andaría bien en adelante. Fue muy bonito enterrar su corazón en la institución y vivir de su legado todavía, porque vivo de su legado”, agregó.