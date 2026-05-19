Natalia Jiménez reprograma su concierto en Costa Rica: conozca la nueva fecha y el proceso de reembolso

La productora Plus Entertainment anunció la reprogramación del concierto de la artista Natalia Jiménez en Costa Rica. El espectáculo, que originalmente estaba programado para el domingo 24 de mayo de 2026, se trasladó para el domingo 12 de julio.

La organización mantendrá como sede el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela. Esta decisión responde a ajustes logísticos para cumplir con los estándares técnicos que requiere un concierto de esta magnitud, según la productora.

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Jiménez se ha consolidado como una figura icónica de la música en habla hispana. Alcanzó la fama como vocalista de La Quinta Estación, agrupación con la que conquistó los principales charts internacionales y obtuvo premios Grammy y Latin Grammy, gracias a éxitos que marcaron a toda una generación.

La última vez que la artista se presentó en Costa Rica fue en marzo de 2024, en un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia.