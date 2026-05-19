Viva

Natalia Jiménez reprograma su concierto en Costa Rica: conozca la nueva fecha y el proceso de reembolso

Debido a ajustes logísticos de la producción, la productora reprogramó el evento de la gira internacional ‘La Jiménez’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez

La productora Plus Entertainment anunció la reprogramación del concierto de la artista Natalia Jiménez en Costa Rica. El espectáculo, que originalmente estaba programado para el domingo 24 de mayo de 2026, se trasladó para el domingo 12 de julio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia JiménezSpotlightconciertos 2026concierto internacional
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.