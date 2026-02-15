Natalia Jiménez en Costa Rica: estos son los detalles del concierto de la exvocalista de La Quinta Estación

La última vez que Natalia Jiménez se presentó en Costa Rica fue en marzo del 2024, en un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

La reconocida cantante española Natalia Jiménez incluyó a Costa Rica en su gira internacional La Jiménez Tour, y se presentará en el país dentro de pocos meses. A continuación, le contamos todos los detalles de su esperado concierto.

El espectáculo se realizará el domingo 24 de mayo de 2026, en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Según informó la productora Plus Entertainment, las entradas estarán disponibles próximamente en el sitio web www.publitickets.com. Además, habrá una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Grupo Mutual.

Verónica Alfaro, productora de Plus Entertainment, destacó en un comunicado de prensa el cariño que la intérprete siente por el público costarricense: “Cada vez que ha cantado en nuestro país, ha llenado los escenarios y da un espectáculo cargado de sentimiento y emoción (...). Estamos muy felices de traer a esta gran artista a nuestro país”, manifestó.

La productora también adelantó algunos detalles sobre lo que podrán disfrutar los fanáticos durante el recital.

Con La Jiménez Tour, la talentosa cantante combina su inconfundible voz con una propuesta escénica íntima y madura, en la que rinde homenaje a la música ranchera y a grandes leyendas como José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez. Todo esto sin dejar de lado los himnos que la llevaron al éxito, tanto en su etapa con La Quinta Estación como en su trayectoria como solista.

Acompañada por una banda en vivo, con arreglos renovados y una narrativa que recorre su evolución personal y musical, La Jiménez promete ser un viaje emocional que celebra su identidad artística, fuerza interpretativa y su consolidación como una de las voces más influyentes de la música en español.

Jiménez se ha consolidado como una figura icónica de la música en habla hispana. Alcanzó la fama como vocalista de La Quinta Estación, agrupación con la que conquistó los principales charts internacionales y obtuvo premios Grammy y Latin Grammy, gracias a éxitos que marcaron a toda una generación.

La última vez que la artista se presentó en Costa Rica fue en marzo de 2024, en un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia.