Viva

Natalia Jiménez en Costa Rica: estos son los detalles del concierto de la exvocalista de La Quinta Estación

En su gira, la cantante rinde homenaje a la música ranchera y a grandes leyendas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Natalia Jiménez
La última vez que Natalia Jiménez se presentó en Costa Rica fue en marzo del 2024, en un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia JiménezLa Jiménez TourConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.