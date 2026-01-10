Viva

Natalia García volvió a Multimedios con importante cambio físico: ‘Lista para volver a brillar’

La periodista retornó a Canal 8 para transmitir la edición de ‘Telediario nocturno’

Por Fiorella Montoya
Natalia García, periodista y expresentadora de Noticias Repretel y Telediario de canal 8.
Natalia García retornó a la televisión el pasado miércoles 7 de enero con el programa ‘Telediario nocturno’. (Instagram)







