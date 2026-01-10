Natalia García volvió a Multimedios con importante cambio físico: ‘Lista para volver a brillar’

Natalia García retornó a la televisión el pasado miércoles 7 de enero con el programa ‘Telediario nocturno’.

Natalia García regresó a la televisión nacional renovada. Lo hizo el pasado miércoles 7 de enero, sorprendiendo a los televidentes de un canal donde ya tuvo un extenso paso.

Se trata de Multimedios, televisora a la que la comunicadora se reincorporó para presentar el noticiero Telediario, luego de ausentarse de las cámaras por aproximadamente un año.

García llegó más rubia que nunca y, según una publicación que ella misma hizo, se presenta con “un nuevo look, pero la misma pasión por comunicar”.

Además, compartió el sentimiento que le genera volver a la televisión, en especial a un canal que conoce muy bien, pues anteriormente había sido su casa. “Se siente aún mejor cuando te mirás al espejo y ves reflejada tu fuerza y tu esencia”, expresó la periodista.

García aseguró que el cambio en su cabello la hace sentirse “segura, bella y lista para volver a brillar”, según escribió en la descripción de un video donde posa para una sesión de fotografías.

La comunicadora volvió a Canal 8 como parte de una reestructuración del medio de comunicación. Esta empresa comunicó en redes sociales que, a raíz de los cambios, Telediario nocturno se transmitirá a las 7 p. m. y que la incorporación de García pretende “reforzar el análisis y la cercanía con la audiencia”.