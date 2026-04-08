Naomy Valle se someterá a procedimiento estético que también se aplicó su hermana Yokasta: de esto se trata

Naomy Valle, reconocida boxeadora nacional, se someterá a un tratamiento estético que la tiene emocionada, siguiendo también los pasos de su hermana, Yokasta Valle, quien también pasó por ese proceso.

“Estoy a tan solo una semana de mi procedimiento. La verdad, estoy súpertranquila y súperemocionada porque sé que estoy en las mejores manos”, dijo la pugilista.

Este tipo de procedimiento es una técnica de armonización de mamas, mínimamente invasiva. La deportista comentó que ver los resultados en su hermana le dio más seguridad.

“Ya vi cómo fue el procedimiento de mi hermana, lo vi de cerca y vi que fue superfácil; salió literalmente caminando. Entonces yo dije: 'Wow, o sea, es superrápido, ya estaba entrenando, ya estaba corriendo’. Entonces, ahora quiero vivirlo desde mi experiencia”, afirmó en el video.

La innovadora técnica a la que optó Valle se realiza por vía axilar, sin bisturí; por ello, se considera poco invasiva.