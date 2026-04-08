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Naomy Valle se someterá a procedimiento estético que también se aplicó su hermana Yokasta: de esto se trata

La boxeadora nacional cuenta los días para el esperado cambio en su cuerpo

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Por Fiorella Montoya
Naomy Valle Pesaje Pelea ante a italiana Federica Macri 25 de setiembre del 2025 Tomadas del Facebook de Naomy Valle
Naomy Valle se someterá a procedimiento para aumentar sus pechos. (Tomadas del Facebook de Naomy Valle)







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Naomy Valle
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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