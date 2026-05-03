Nancy Dobles sorprende con su guía de lujo en Estados Unidos: un viejo conocido de Teletica

Nancy Dobles está de vacaciones en Estados Unidos.

La presentadora Nancy Dobles está de vacaciones en Estados Unidos, donde ha recorrido varios puntos de la ciudad de Washington con la sorpresa de que su guía, este domingo 3 de mayo, es un viejo conocido de Teletica.

Se trata del periodista Gonzalo Abarca, quien formó parte de los corresponsales de Canal 7 mediante reportes desde la capital estadounidense para la cadena televisiva Voz de América.

Dobles publicó una serie de videos desde su trayecto en tren hasta la llegada al Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, y fue en ese momento donde dejó ver a su guía.

“Vieran qué cuestita y vean, con el mejor guía ando aquí. Chalo, ¿dónde estamos?”, le consultó la presentadora al comunicador.

Gonzalo le contestó: “Vamos a ver la tumba del soldado desconocido y hay cambio cada 30 minutos, se los vamos a enseñar”, dijo.

Gonzalo se refería a que los guardias que cuidan la tumba hacen cambios de turno, que implican un movimiento perfecto de marcha entre ellos y un breve saludo a los turistas presentes en el lugar.

Nancy también mostró su recorrido por la Casa Arlington, las tumbas de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier Kennedy, así como la cercanía que existía desde ese lugar al Pentágono de los Estados Unidos.