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Nancy Dobles sorprende con su guía de lujo en Estados Unidos: un viejo conocido de Teletica

La presentadora conoció varios lugares históricos, entre ellos la tumba de John Fitzgerald Kennedy

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Por Fiorella Montoya
Nancy Dobles
Nancy Dobles está de vacaciones en Estados Unidos. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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