Nancy Dobles se vistió de una forma muy particular que desató mofas: vea cómo lució en ‘Buen día’

Nancy Dobles se robó las miradas de compañeros y público durante el inicio de Buen día. Esta vez, no fue por uno de sus chistes, sino porque llegó al programa de Teletica con un atuendo muy singular.

Y es que, sin dudas, Nancy suele experimentar con la moda y muy a menudo viste a diseñadores nacionales. Sin embargo, la forma en que vistió este lunes 13 de abril fue especialmente llamativa.

Durante la introducción de la revista matutina, cada uno de los conductores dio su mensaje de bienvenida y, al llegar a Dobles, era imposible ignorar su peculiar y colorida blusa.

“Hoy es el día para que usted decida qué quiere cambiar y qué quiere hacer. ¡Hágalo inmediatamente! Haga de su lunes un día maravilloso. Gracias por su compañía”, dijo sonriente, sin saber que recibiría las bromas de Ítalo Marenco.

Nancy Dobles utilizó un atuendo muy peculiar en 'Buen día'

Ni bien terminó, Marenco no dejó pasar que la camisa de Nancy tenía unas mangas de gran tamaño y con vuelos, cual si fueran una enagua. Entonces, el presentador sacó su ingenio para la chota.

“Y que su corazón sea tan grande como sus mangas”, expresó mientras estallaba en carcajadas.

Dobles, sin ningún complejo, se sumó con alegría al chiste y comenzó a aletear los brazos, dejando en claro que las mangas se asemejaban a alas. Tras el comentario, siguió con la mofa e imitó el sonido de un pájaro.

Las risas ya dominaban el set y, por supuesto, el sonido las acrecentó. “Ay, qué bárbaro”, respondió Jennifer Segura para después cambiar de tema y dejar ahí el cómico momento.

Esta fue la peculiar blusa que vistió Nancy Dobles. (Captura de video)