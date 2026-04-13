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Nancy Dobles se vistió de una forma muy particular que desató mofas: vea cómo lució en ‘Buen día’

El atuendo de la presentadora no pasó desapercibido en la revista matutina de Teletica

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Por Juan Pablo Sanabria
Italo Marenco en Buen Día
Nancy Dobles alegró el inicio de 'Buen día', de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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