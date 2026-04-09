Nancy Dobles dejó rol de presentadora en ‘Buen día’ para asumir un papel distinto en pleno programa

Nancy Dobles dejó de lado las entrevistas en 'Buen Día' para convertirse en la protagonista de la cocina.

Nancy Dobles, presentadora de Buen Día, sorprendió este jueves 9 de abril a sus compañeros y también a los televidentes al mostrar su habilidad en la cocina.

En el mismo espacio, Dobles dejó de lado el guion y las entrevistas para ser ella protagonista de la sección de cocina, donde mostró una técnica diferente para preparar tostadas francesas. Durante la emisión, compartió el set con Jennifer Segura e Ítalo Marenco.

“Véalas, ya están aquí; las prometidas, las esperadas tostadas francesas con el toque especial de Nancy Dobles”, manifestó Segura al presentar a su compañera.

Por su parte, Marenco bromeó sobre el estilo de la presentadora: “Le metió el toque nancístico”, comentó, antes de que se revelara la preparación completa.

Nancy, visiblemente emocionada, aseguró que estas tostadas “van a llevar el desayuno a otro nivel”. La presentadora detalló desde el tipo de pan ideal hasta la mezcla exacta para remojar las rebanadas.

Para finalizar la sección, Dobles sirvió las tostadas decoradas con arándanos frescos, permitiendo que sus colegas disfrutaran de su sazón.

Con esta demostración, la comunicadora reafirmó que su talento trasciende la conducción, dejando a la audiencia con el secreto de un desayuno clásico, pero renovado con su sello personal.