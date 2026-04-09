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Nancy Dobles dejó rol de presentadora en ‘Buen día’ para asumir un papel distinto en pleno programa

La conductora del espacio sorprendió a sus compañeros y también a los televidentes

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Por Fiorella Montoya
Nancy Dobles
Nancy Dobles dejó de lado las entrevistas en 'Buen Día' para convertirse en la protagonista de la cocina. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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