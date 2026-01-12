Nancy Dobles recordó a una de las personas más especiales de su vida: vea de quién se trata

Nancy Dobles recordó a su padre, Fernando Dobles Vargas, quien murió en el 2006.

La querida presentadora de Teletica, Nancy Dobles, recordó en sus redes sociales a una de las personas que más amó, su padre Fernando Dobles Vargas, quien falleció en el 2006.

Todo empezó con un difusor del conocido palo santo con la figura de un hombre. El humo de la esencia salía por la boca y Nancy le puso nombre: Chanoc.

“Yo le puse a esto Chanoc porque se parece a mi papá; así le decían a mi papito porque usaba un bigote (como el de la figura)”, explicó Nancy.

La presentadora tuvo una idea mientras grababa y le hizo un pedido muy especial a sus seguidores. “Se me acaba de ocurrir... ¿Alguien por aquí conoció a mi papá? Si alguien lo conoció y tiene fotos de casualidad, me las mandan", afirmó.

En el video, la comunicadora mostró un espacio muy especial de su hogar, que era donde justamente tiene fotografías de su padre.

“Vean qué guapo”, dijo mientras mostraba las imágenes. Tenía una foto de la juventud de don Fernando; otra muy especial donde aparece con un corbatín y traje, y la última en un auto antiguo.

Dobles, conocida por su gran carisma, abrió su corazón y espera que pronto le brinden algunas fotografías inéditas de su progenitor.