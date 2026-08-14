Nancy Dobles recibió flores y una visita inesperada en vivo en ‘Buen día’: ‘Se le derritieron los helados’

Nancy Dobles se mostró emocionada y feliz con el regalo que recibió.

A Nancy Dobles se le iluminaron los ojos y mostró su sonrisa más grande durante la transmisión en vivo de este viernes 14 de agosto en Buen día, pues recibió de sorpresa dos arreglos de flores y a las dos personas que más ama: sus hijos.

“¡Qué barbaridad! ¡Qué hijos más preciosos! ¡Qué bonito conocerlos personalmente!”, dijo Natalia Monge al presentar a los tres en el programa.

En las imágenes mostraron el momento en que Daniel y Gabriel llegaron al set con flores en mano, saludando a su mamá en medio de la celebración del Día de la Madre en el programa de Teletica.

“Se le derritieron los helados”, dijo su compañero Italo Marenco.

Nancy, por su parte, no pudo ocultar su emoción.

“Yo feliz de que llegaran mis hijos hoy al programa. Yo he trabajado en televisión 26 años, así que los han conocido desde la panza y ahorita ya grandes, en esta etapa tan divina que estoy viviendo como mamá con hijos que me chinean, me cuidan y son maravillosos. Yo feliz de la vida”, dijo la presentadora en el programa en directo.

Además, bromeó con que le dijeron “suegra” a la llegada de los dos jóvenes al set. Ellos sonrieron, abrazaron a Dobles y la sorprendieron con el detalle de acompañarla por un buen rato.