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Nancy Dobles tiene video viral bailando reguetón: vea la recordada presentación

La presentadora ganó el ‘Reto Centroamericano de Baile’ junto al bailarín Diego Torres, quien se encargó de publicar la coreografía

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Por Fiorella Montoya
Nancy Dobles y Diego Torres aparecen en esta imagen ensayando para el "Reto Centroamericano de Baile". La fotografía es del 2010. (Archivo Jose Rivera)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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