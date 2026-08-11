Nancy Dobles tiene video viral bailando reguetón: vea la recordada presentación

Nancy Dobles y Diego Torres aparecen en esta imagen ensayando para el "Reto Centroamericano de Baile". La fotografía es del 2010.

¿Recuerda a Nancy Dobles bailando reguetón? En el año 2011, la presentadora se lanzó a la pista en el Reto Centroamericano de Baile junto al bailarín Diego Torres, quien este lunes 10 de agosto recordó una de las galas más memorables de aquel concurso.

“Me acabo de dar cuenta de que tengo un video en TikTok que es viral. Ayer hablando con ChatGPT le pregunté que si sabía quién era yo y me ha dicho que sí, que en 2025 se había puesto un video viral por una coreografía que hice con Nancy Dobles en el Reto Centroamericano de Baile con un reguetón”, contó sobre el video.

Además, dio a conocer que, aunque a él le da vergüenza recordar aquellos “pasos prohibidos”, iba a mostrar la coreografía y comentarla en el presente.

La canción que ahora mismo diríamos que fue un “perreo intenso” muestra a Nancy con un traje negro de dos piezas y unas botas negras dando sus mejores pasos.

“Me acuerdo de esta coreografía como si fuera ayer. Ay, por favor. Pero Nancy lo está dando todo. Me encanta”, afirmó el hombre mientras mostraba la coreografía que incluyó hasta cargadas.

Además, contó que no le gusta el reguetón, pero si debe bailarlo, lo hará sin problema y lanzó una inquietante pregunta a sus seguidores.

“Si tengo que bailarlo, lo voy a defender a muerte. Ahora bien, ¿qué nos hemos pasado de pasos, de perreo? Sí, pero valió la pena porque ganamos esa gala y ganamos el campeonato. A todo esto, ¿les gustaría volver a ver a Nancy Dobles y a Diego Torres bailar juntos? Si te parece la idea, déjamelo en comentarios y ya luego yo veré cómo hago”, dijo.

La presentadora compartió el video e incluso le escribió a Diego: “bailemos”. En aquel año, la pareja ganó el concurso y se llevó los $25.000 del premio.