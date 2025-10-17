Viva

‘Nadie nos vio partir’: la historia real de un secuestro familiar que impacta en Netflix

La serie mexicana se basa en un caso ocurrido en los años sesenta y muestra cómo el poder puede destruir el vínculo entre una madre y sus hijos

Por La Nación / Argentina / GDA
La serie 'Nadie nos vio partir', de Netflix, expone un secuestro familiar real y revela las heridas invisibles que dejó esa historia.
La serie 'Nadie nos vio partir', de Netflix, expone un secuestro familiar real y revela las heridas invisibles que dejó esa historia. (Netflix/Netflix)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

