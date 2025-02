Músicos cambiaron las guitarras por escobas para limpiar las calles de San José por una buena causa

Cambiaron las guitarras por escobas y los micrófonos por mangueras de agua. Esta vez, el escenario no fue una tarima frente a miles de personas coreando sus canciones; fue, más bien, la calle sucia y llena de basura la que los vio brillar, no como artistas, sino como personas dispuestas a ayudar a otros. Varios músicos costarricenses se sumaron, no solo con su arte, sino, más importante aún, con sus acciones, para apoyar a la organización Chepe se Baña y a las personas sin hogar.

El viernes 21 de febrero, grandes nombres de la música nacional dejaron atrás las luces de los conciertos para ponerse manos a la obra y limpiar San José, con el propósito de darle un rostro diferente y más aseado a las calles que, lamentablemente, son el colchón sin techo de muchos habitantes de la ciudad.

El rock respondió al llamado de Chepe se Baña y, como ha sido constante desde hace varios años, músicos del Rock Fest se involucraron en una iniciativa para recaudar fondos para la organización. En este caso, el objetivo es dotar de recursos a la Escuela de Artes y Oficios Héroes, que capacita a personas sin hogar en distintas disciplinas artísticas con el fin de brindarles herramientas para la superación personal y un cambio de vida.

Rockeros costarricenses limpiaron las calles de San José

El viernes se realizó una conferencia de prensa para presentar Héroes, un disco que reúne a varias estrellas ticas interpretando clásicos de nuestra música. Sin embargo, más allá del lanzamiento, la intención de los artistas trascendió el arte y se convirtió en acción, demostrando que, con pequeñas iniciativas, se pueden lograr grandes cambios.

Pedro Capmany, Luis Montalbert y Abel Guier (Gandhi), Luis Arenas (El Parque), Juan Pablo Calvo y Priscilla Ruiz (Time’s Forgotten), Luigi Jiménez (Patterns), Adrián Poveda (Monte), Ali Mondol (Mod Ska), Howard Hunter (Sujetos de la Nada), Valeria Atkeys (Nou Red), Stella Peralta (Le Pop), Jorge Noguera (Hijos), Capitán X y Guido Fernández (Voodoo) fueron los héroes que levantaron la voz y las escobas para Chepe se Baña.

LEA MÁS: En otra ‘Historia Salvaje’, Luis Montalbert cantará ‘Los pollitos’ de Café con Leche

Después de presentar oficialmente el disco de vinilo, que estará a la venta en abril, y de anunciar que el sábado 5 de abril habrá un concierto para recaudar fondos para la organización, los artistas se pusieron manos a la obra para limpiar las calles alrededor del sector del Paso de la Vaca, en la capital.

El concierto Héroes es apto para todo público y comenzará a las 6 p. m. Las entradas ya están a la venta en el sitio eticket.cr. El valor del boleto es de ¢20.000 (más cargos). También está disponible una entrada especial, que incluye el disco de vinilo y un asiento en las primeras filas del auditorio, por un valor de ¢50.000 (más cargos).

LEA MÁS: Escuela Héroes: el reto de levantarse de un cartón en la calle para ir a estudiar

A Pedro Capmany se le vio muy bien manejando la manguera de agua mientras limpiaba las calles en el sector del Paso de la Vaca en San José, para apoyar a Chepe se Baña. (José Cordero.)

Stella Peralda de Le Pop puso manos a la obra con Juan Pablo Calvo, de Time's Forgotten. Ellos son parte también de la grabación del disco 'Heroes' que busca recaudar fondos para Chepe se Baña. (José Cordero.)

Mauricio Villalobos, fundador de Chepe se Baña, siempre busca la manera para que su organización se mantenga en la lucha por sacar a las personas de la calle. (José Cordero.)

Músicos costarricenses, unidos por el Rock Fest, emprendieron una labor de ayuda social que los llevó de la música a la acción de limpiar las calles en San José para apoyar a Chepe se Baña. (José Cordero.)

Abel Guier, bajista de Gandhi, con escobas en mano, también sumó su esfuerzo a la causa para ayudar a la escuela de artes de Chepe se Baña. (José Cordero.)

Barrer, recoger basura, lavar aceras y calles, fueron parte de las tareas que realizaron varios músicos costarricenses para apoyar a Chepe se Baña. (José Cordero.)

Luis Arenas, cantante de El Parque, no dudó en dejar su guitarra para cargar palas y escobas en la misión de limpiar las calles de San José. (José Cordero.)

El cantante Luis Arenas mostró la satisfacción que da ayudar a otros con pequeñas grandes acciones. Él y varios colegas del rock costarricense dejaron por un rato los escenarios para apoyar a Chepe se Baña. (José Cordero.)