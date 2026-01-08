Viva

Musical de ‘El Principito’ llega con elenco de lujo; entre ellos el cantante Luis Montalbert

La obra tendrá varias funciones en febrero y marzo

Por Fiorella Montoya
La producción musical de El principito llega a Costa Rica desde Argentina, país donde se ha presentado con éxito durante los últimos 20 años.
La producción musical de El principito llega a Costa Rica desde Argentina, país donde se ha presentado con éxito durante los últimos 20 años.







