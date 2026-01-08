Musical de ‘El Principito’ llega con elenco de lujo; entre ellos el cantante Luis Montalbert

La producción musical de El principito llega a Costa Rica desde Argentina, país donde se ha presentado con éxito durante los últimos 20 años.

Un libro infantil que por generaciones robó el corazón de grandes y chicos, cobrará vida con actores costarricenses como protagonistas. Se trata de El principito: Una aventura musical, un montaje que promete mil emociones con su cautivador mensaje y un toque contemporáneo.

La puesta en escena se estrenará el 20 de febrero en el Teatro Auditorio Nacional y contará con 17 artistas. La escenografía buscará conectar con las nuevas generaciones, hayan o no leído el relato de Antoine de Saint-Exupéry.

“Pueden esperar mucha diversión; es un espacio para que las familias costarricenses se reúnan a revivir o a tener, por primera vez, un acercamiento a El principito, que es un libro mundialmente identificado. Es un montaje muy dinámico y colorido; va a tener muchas coreografías en cada uno de los planetas, donde el protagonista llega a diversos lados con otros personajes”, explicó Gerardo Cruz, director artístico de la obra, quien se ha formado junto a productores de Broadway.

Esta propuesta llega desde Argentina, donde se realiza desde hace 20 años. Por primera vez se utiliza la licencia en un nuevo país, por lo que desde la nación sudamericana llegaron los planos de la escenografía que se utilizará en Costa Rica.

La obra tiene una duración de una hora y 20 minutos, con un personaje como el Vanidoso transformándose en un youtuber obsesionado con sus seguidores y su imagen. Además, la escenografía incluye un avión a escala, proyecciones y figuras geométricas que representan los planetas del asteroide B612.

El reconocido músico y vocalista de la agrupación Gandhi, Luis Montalbert, será el encargado de interpretar al personaje de el Aviador. (Cortesía/Cortesía)

Elenco de lujo y costarricense

El elenco está liderado por el reconocido músico Luis Montalbert, vocalista de Gandhi, quien interpretará al Aviador, y el destacado actor de teatro musical Steven Campos, en el papel del Principito. Ambos compartirán el escenario luego de que Campos participara en el formato de canto Nace una estrella, de Teletica, donde recibió clases por parte de Montalbert.

“Tener a alguien como Luis Montalbert en uno de los protagónicos es una forma de acercar a nuevos públicos en Costa Rica y demostrar que el país tiene el talento para presentar un espectáculo de calidad mundial”, explicó Cruz.

Por otro lado, Steven Campos está muy emocionado por la puesta en escena y por el mensaje que los espectadores podrían encontrar: “Habrá desde canciones clásicas de teatro musical hasta merengue y rap; es muy variado y familiar. Yo creo que el ‘show’ es para que las personas aprendan lo que es la inocencia de un niño y para que disfruten”, dijo.

Campos no es ajeno al género, pues lleva cinco años en la industria y ha participado en obras como Los tres encantos, donde estuvo por tres temporadas e incluso aportó letras propias.

El reparto se completa con figuras de gran trayectoria como Melvin Jiménez (el Bebedor) y Cristian Salazar (el Rey), además del debut teatral de las jóvenes promesas Sofía Fernández (la Rosa) y Rachel Araya (la Serpiente), junto a Greivin Calvo (el Vanidoso), Carlos Guillén (el Negociante) y Bernardo Jiménez (el Zorro).

Este elenco atravesó dos filtros: una entrevista virtual y un segundo casting abierto. Más de 300 personas participaron en el proceso para llegar al grupo final.

Por otro lado, Paula Alfaro es la encargada de la coreografía, tras su experiencia en obras como Cenicienta Costa Rica e In the Heights en Guatemala, mientras que la dirección vocal recae en Nebin Mata, experto en ópera y teatro musical.

Steven Campos quien dará vida a El Principito, fue anteriormente alumno de Luis Montalbert mientras participaba en el programa de canto Nace una estrella de Teletica. (Cortesía/Cortesía)

Funciones, horarios y precios:

El costo de la obra de teatro tiene tres diferentes precios:

Jardín de Rosas: ¢20.000 (Primer piso central)

Cabina de Aviador: ¢15.000 (Primer piso lateral)

Asteroide B612: ¢12.000 (Segunda planta)

Estas serán las funciones disponibles:

Viernes 20 de febrero, 7 p. m.

Sábado 21 de febrero, 6 p. m.

Domingo 22 de febrero, 11 a. m. y 3 p. m.

Viernes 27 de febrero, 7 p. m.

Sábado 28 de febrero, 6 p. m.

Domingo 1°. de marzo, 11 a. m. y 3 p. m.

Las entradas están disponibles en la página miboleteria.org o en la boletería física del Museo de los Niños en horario regular.