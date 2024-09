Cerati y yo: tres músicos explican la marca de Gustavo en sus vidas

La música de Gustavo Cerati es un tesoro para la cultura mundial. Su obra trascendió las fronteras argentinas y presentó el rock en español al mundo. Los colores de sus canciones, las fusiones y la poesía dejaron un legado que fue más allá de géneros y generaciones. Músicos latinoamericanos de todas las edades y gustos se han visto influenciados por él, y de eso hablan los costarricenses Luis Montalbert (Gandhi), Stewart Heigold (The Saint Cecilia) y Luisga Loría (Los Ajenos).

El 4 de setiembre del 2014 se apagó para siempre la voz de Gustavo Adrián, pero su música perdura en la conciencia colectiva. Sus letras profundas y poéticas, su guitarra prodigiosa, su eclecticismo y capacidad de superación son algunas de las características que estos artistas nacionales más admiran del sudamericano que revolucionó el rock y tocó las estrellas.

Curiosamente, conocieron a Cerati siendo muy jóvenes: Luis y Stewart en su infancia, y Luisga un poco más grandecito, cuando ya estaba en el colegio. Cerati los encantó a todos de maneras diferentes. Sus historias son de esas que marcan el gusto musica, tanto así que en la producción de los tres se pueden encontrar elementos que evocan al argentino.

Cerati en la voz de tres fans y músicos ticos

Montalbert, voz de la banda Gandhi, una de las más reconocidas en el rock nacional, contó que la primera canción que recuerda haber escuchado de Gustavo Cerati y Soda Stereo fue Cuando pase el temblor. Tenía unos 10 años en ese momento, pero la conexión llegó mucho tiempo después, cuando ya era estudiante universitario y amigo de su colega y compañero en Gandhi, el baterista Massimo Hernández.

Para ese entonces, el cantante y pianista conocía bien el disco Canción animal, pero aún no era fan de Soda ni de Cerati como sí lo era Massimo. Luis, más bien, era seguidor de Caifanes. La amistad que los une y su pasión por la música los llevó a intercambiar conocimientos sobre las bandas. Con el tiempo, les llegó el álbum Dynamo y con él una anécdota particular que todavía guarda con cariño.

“El hermano de Massimo nos prestaba el carro. Él iba a ver a la novia; nosotros lo dejábamos ahí y nos llevábamos el carro escuchando el casete en la radio por todos lados”, contó Montalbert.

LEA MÁS: Biografía de Gustavo Cerati, un emblema en el rock latinoamericano

El músico explicó que se sintió cautivado por Cerati cuando empezó a analizarlo y profundizar en su obra. Desde su posición de artista, admira su verso y lírica. “Me identifico porque las palabras sugieren. La música proviene de las palabras, no al contrario. En mi proceso creativo creo que me asemejo más a eso”, explicó.

Luis definió el trabajo de Cerati como metafórico y poético, llegando al punto de ser plástico, como si pintara con las palabras. “Utilizaba muy bien la palabra en el contexto musical. Como guitarrista, como músico, como compositor y hasta como ladrón, porque se robó un montón de cosas sin importar y las usó como influencias y en samples”, agregó.

El tico mencionó que Cerati es de alguna manera como “el David Bowie de la música latinoamericana” por su visión futura. “Él estaba ahí viendo más allá de cómo iba a sonar la música del futuro”, dijo.

Para Luis Montalbert, uno de los discos favoritos de Gustavo Cerati es el 'Amor amarillo'. La música del argentino ha influenciado la vida del cantante de Gandhi desde sus años universitarios. (Prensa Alajuelense)

En el caso de Luisga, también músico y compositor, la canción que lo enamoró de Cerati a primera escucha fue Bocanada. En ese entonces, era un chiquillo de colegio y quedó cautivado por la pieza porque la consideró innovadora para la época (Cerati publicó el disco con ese título en 1999). “Jugaba con texturas y sonidos que te llevaban más allá de la música”, afirmó el cantante de Los Ajenos y del grupo La Revo.

“Me voló tanto la cabeza cuando escuché ese disco que lo primero que hice fue ahorrar para comprarme una pedalera para lograr ese sonido exótico que tenía. Mi primer disco, que se llama Contradicciones, tiene muchas de esas influencias de efectos y cosas rarísimas”, recordó Luisga.

Con el tiempo, el guanacasteco, quien se declara más seguidor de la etapa de Cerati en solitario que de su trabajo con Soda Stereo, se dedicó a estudiar las obras del argentino, como los álbumes Amor amarillo, Siempre es hoy y Ahí vamos, su favorito.

De lo que más valora del trabajo de Cerati es su eclecticismo, la manera en que se amoldaba a los cambios en géneros como el pop, el rock y lo electrónico.

Luisga Loría, cantante de Los Ajenos y de La Revo, es un apasionado de la música de Gustavo Cerati, especialmente de su etapa como solista.

Bajando un poco la edad de los consultados, encontramos a Stewart Heigold, vocalista, guitarrista y compositor de la joven banda nacional The Saint Cecilia, una de las agrupaciones con más proyección en el rock costarricense de la actualidad.

Cuando Cerati murió, el artista nacional rondaba los 16 años, pero para ese momento ya era un admirador declarado del trabajo del argentino. Lo conoció gracias a su padre, quien siempre escuchaba De música ligera. Incluso, Stewart tiene recuerdos de esa canción desde su infancia, cuando iba en el carro con su progenitor, quien destacaba la frase: “Gracias totales” que Gustavo decía al final de la versión en directo.

“En mi opinión, Soda Stereo es la banda más icónica y grande, y el artista más icónico y célebre del rock en español en la historia es Gustavo Cerati. No creo que haya nadie que se le compare ni hoy ni antes”, manifestó Stewart, quien en octubre viajará con su grupo para presentarse en el prestigioso festival Austin City Limits, en Estados Unidos.

Para él, la influencia de Cerati como músico ha estado muy presente en su obra con The Saint Cecilia y fue un estímulo para convertirse en músico. “Me inspiró su manejo del público, la manera en que él se conectaba en sus conciertos, su forma de ser y de expresarse. Sus letras y su poesía también son parte de esta inspiración que hay en mí para escribir mis canciones”, agregó el artista.

Stewart Heigold, cantante y guitarrista de la banda The Saint Cecilia, se ha inspirado en la música de Gustavo Cerati para su carrera, incluso también lo toma como ejemplo en la estética del rock. (Cortesía)

Otro aspecto que el cantante ha tomado como referencia es la estética que siempre manejó Cerati como artista. El tico explicó que Gustavo demostró lo que significa ser miembro de una banda de rock, que al final de cuentas tiene mucho que ver con cantar en un escenario y ser un entretenimiento para el público, algo que no solo entra por el oído sino también por la vista.

“Un rasgo de cualquier leyenda de la música es que ha pasado por muchos géneros y sonidos. Gustavo tenía un amor muy grande por su tierra y por Latinoamérica, y usó sus sonidos tradicionales, pero también se abrió a otras opciones, logrando una riqueza inigualable”, afirmó.

Las favoritas de Luisga, Stewart y Luis

Tal vez la pregunta más difícil de contestar para estos tres músicos fans de Cerati es: ¿cuál es su canción favorita y por qué? Les dimos la oportunidad de mencionar unas cuantas porque, si abríamos la opción a más, la lista sería muy larga.

Gustavo Cerati falleció el 4 de setiembre del 2014 a los 55 años.

Para Montalbert, el disco Bocanada le encanta, pero Puente es una de sus favoritas; la calificó de “súper linda”. También mencionó a Lisa, del álbum Amor amarillo, y recordó que en Nada, de Gandhi, hay una parte que está inspirada en esa pieza.

Otra canción que nombró es Tráeme la noche, una versión al español que Cerati adaptó con el guitarrista Andy Summers del tema Bring on the Night, de The Police.

En el caso de Luisga, Verbo carne y Vivo son las canciones que pondría en el top de su lista personal. Afirmó que Vivo ha sido una pieza que lo ha acompañado en momentos difíciles y que la letra le llega a lo más profundo. “Es de esas que devolvés hasta siete veces para escucharla”.

Sobre Verbo carne, considera que es algo oscura, pero a la vez sensual, lo que le parece una dualidad exquisita.

LEA MÁS: Gustavo Cerati: El rey del rock en español

Luisga quiso hacer un paréntesis en el tema de escoger canciones y recomendó que el público debe escuchar con atención el disco 11 Episodios sinfónicos. “Nada más apaguen la luz y relájense y después hablamos de esto”, dijo.

Para Stewart, aunque pueda sonar trillado, su canción favorita es De música ligera, no solo por la conexión que significa con su padre, sino porque la considera una obra maestra, de esas que perduran con el tiempo y la historia. “Logró una conexión increíble con el público”, afirmó.

La otra elección del cantante es Crimen, a la que describió como una balada rock perfecta.

Cerati con su obra en solitario y con Soda Stereo marcó a diferentes generaciones de artistas no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Fue inspiración clave para muchos a la hora de componer, de ejecutar instrumentos, de moldear la estética del rock.

La música de Cerati es propiedad del mundo, es un legado que perdura y que a 10 años de su muerte no deja que la leyenda se pierda en la memoria.