Infaltables en el repertorio eran piezas propias como Oh Karol, In the Summertime o Brown Eyed Girl, pero también los clásicos de Bob Marley como Iron Lion Zion o Could You Be Loved . El ritmo de aquellos cinco músicos volvía loco a cualquier público, máxime porque en los años en que Baby Rasta Band nació, fueron pioneros en el género porque marcaron un hito al ser la primera banda de reggae de Centroamérica.