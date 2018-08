Tres prometedoras artistas unen sus enigmáticos estilos para formar la banda Boygenius. Hace un par de semanas, se anunció que las tres muchachas liberarán una producción en conjunto el 9 de noviembre. Esta semana adelantaron tres temas, cada uno con el sonido característico de las vocalistas. Me and my Dog refleja el emocional folk de Phoebe Bridgers; Stay Down retrata las dolorosas, lacrimógenas y penetrantes letras de Julien Baker; y Bite The Hand visualiza la potencia vertiginosa que dado a conocer a Lucy Dacus. Las tres artistas publicaron álbumes en solitario el año pasado, con buen recibimiento de la crítica. –Jorge Arturo Mora