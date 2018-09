Los cuatro adelantos que nos había dado Big Red Machine no nos dieron esperanza en vano. El disco debut de este experimento parido por las mentes detrás de Bon Iver y The National (Justin Vernon y Aaron Dessner, respectivamente) funciona muy bien. La mezcla electrónica, que es prácticamente una simbiosis de los sonidos que ambas bandas nos dieron en sus últimos discos –22, A Million del 2016 y Sleep Well Beast del 2017– recrea un entorno magnético guiado por la potente voz de Vernon. Tanto las baladas como las piezas más rítmicas resultan hipnóticas, de la mano con las colaboraciones de Richard Reed Parry, Lisa Hannigan, Phoebe Bridgers, The Staves y otros artistas presentes. – Jorge Arturo Mora