“Sacarte una sonrisa es magia pura, es una canción que hice con todo el amor del mundo para regalarle mejores momentos a la persona que más he amado en el planeta. Esta canción me renovó las fuerzas y cuando más me costaba levantarme me recordaba que mientras tuviera a mi mamá con vida tenía la oportunidad de hacerla pasar buenos ratos”, explicó el cantante sobre su inspiración.