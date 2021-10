(Video) La tica Fátima Pinto debutó con ‘Algo más’ en la disquera mexicana Virgin Music

La cantante costarricense Fátima Pinto va a paso firme en su carrera artística. Ahora, con el estreno del tema Algo más bajo el sello mexicano Virgin Music, hace su presentación oficial para el mercado internacional.

La intérprete de 21 años firmó con la casa disquera, propiedad de Universal Music Group, en agosto de este 2021.

Para esta canción Pinto echó mano de un sample, que es más que conocido universalmente. Las notas de un piano interpretando la entrada de la famosa obra Fur Elise, del compositor alemán Ludwig van Beethoven, dan la bienvenida a la canción de la costarricense, que poco a poco se convierte en una canción electrónica con influencias de géneros como el EDM, el Latin House, el pop electrónico y también el urbano.

En temas de lírica, Fátima quiso contar una historia que muchos han pasado: ese momento en el que no se sabe si hay o no hay una relación romántica. “Estábamos en una sesión de composición en mi casa. El productor empezó la parte electrónica y yo estaba en la cocina. Inmediatamente el patrón (de Fur Elise) estaba sonando en mi cabeza, boté el plato y me fui corriendo a decirle que pusiera el sample de la canción de Beethoven y quedó perfecto”, recordó la artista sobre la idea de incluir un extracto de la obra clásica a su canción.

Pinto contó que la producción de Algo más ha sido un trabajo colaborativo con la disquera mexicana y con su equipo de producción en Costa Rica. La autoría es compartida entre Fátima y los ticos Laura Hernández, Molinna y Prada; bajo la producción de Gabo López.

“Trabajar con Virgin ha sido todo un cambio, pero hay cosas que siguen igual y hay otras en las que nos hemos acomodado. Trabajar con todas estas personas de la disquera, que tienen mucho conocimiento de la industria ha sido una guía espectacular. Todavía tengo mi equipo en Costa Rica, ha sido una mezcla de los dos equipos para trabajar juntos en el beneficio del proyecto”, comentó Pinto.

La artista, además de escribir con compositores costarricenses, también lo está haciendo con escritores de países como México y Colombia para sus nuevos lanzamientos.

Justamente, por la intención de mantener sus raíces en Costa Rica es que el video, inspirado en la década de los años 90, se filmó en Costa Rica.

“Tratamos que con los colores, los outfits, el peinado y la joyería tuviera esa referencia. Este video es mi carta de presentación, para que el público me reconozca, por lo tanto es un video con tomas cerradas, pero también con elementos como bailarinas y pantallas chivas que le dan mucha sustancia a lo largo de la canción”, explicó la intérprete sobre el trabajo visual.

Nueva etapa

La carrera de Fátima comenzó oficialmente a sus 17 años, cuando irrumpió en la escena nacional con Feel Something, una propuesta fresca que fue bien recibida por el público tanto en nuestro país como en Colombia, Uruguay y Guatemala. Además de cantante, también es bloguera y modelo.

En esta nueva etapa de su carrera, la cantante afirma estar emocionada por aprender más sobre la industria y la producción, pero también porque su trabajo tendrá mayor exposición internacional.

Fátima Pinto La artista Fátima Pinto utilizó colores, vestuarios y peinados influenciados en los años 90 para grabar el video de 'Algo más'. (Cortesía Universal Music)

“Ha sido un proceso de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo. Lancé mi primera canción a los 17 años, así que ha sido un camino de perseverancia, de creer en mis sueños, en mi persona y de tener un equipo que cree en mí, porque eso es sumamente importante. Ahora somos parte de la familia de Virgin Music México, quienes también creyeron en mí. Esta es una bendición y un sueño hecho realidad”, afirmó la artista.

Con la firma con la disquera, Fátima asegura que el trabajo ha evolucionado para bien y que está aprovechando al máximo todo el aprendizaje y los contactos. “Ellos (Virgin Music) me han conectado para trabajar con productores de afuera, pero están muy abiertos a colaborar con la industria de la música costarricense y de alguna manera tener esta oportunidad para productores ticos es muy importante”, agregó.

Con el lanzamiento de Algo más, Fátima concluye un camino, pero empieza uno totalmente nuevo. “Es la culminación del trabajo de estos años, las lloradas, las sudadas, las carreras; pero también es solo el comienzo. Espero de corazón que la gente pueda ver el paso que estoy dando de artista independiente a trabajar con una disquera, porque se nota en la calidad. Espero que el público se pueda identificar con la canción, que les encante”, concluyó.