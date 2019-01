– Creo que lo que me parece más increíble de todo es tener fans, es algo... No irreal, pero es muy diferente que haya gente que no conoces que son fans de tu música y te apoyen. Hice un show en Palmares y estaba preocupado porque se presentaba un reguetonero famoso el mismo día, y cuando llegamos había gente con camisas de Disto, o gente que me decía vengo de Guanacaste o de Upala a verlo... O leer a la gente comentándole a un festival “si Disto no está, esto no funciona” y bueno sentir ese apoyo en las redes es muy chuzo.