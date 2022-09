Vicente Fernández sufrió por la trágica muerte de su mejor amigo

Vicente Fernández será recordado por generaciones gracias a su forma de cantar y componer canciones. Sus letras lograron tocar las fibras más sensibles de sus fanáticos durante más de 50 años, por lo que su muerte, el 12 de diciembre del 2021, significó la terminación de una época dorada de la música mariachi y el inicio de una leyenda artística a nivel latinoamericano.

A lo largo de su vida Chente, como le decían de cariño, estuvo rodeado de artistas que alimentaron su carrera musical. Sin embargo, como él mismo lo pudo contar en algunas entrevistas, la persona que más influyó en la construcción de su imagen fue su mejor amigo: José Luis Aguilera Oseguera, más conocido como Felipe Arriaga, el Cotija.

Esposa de Vicente Fernández habló sobre las infidelidades del charro

Según cuentan algunos medios especializados, él fue quien confió por primera vez en el talento de Fernández, por lo que le ofreció ayuda económica para que se fuera a probar sus capacidades a Ciudad de México. Además, le ofreció ser la voz principal de su grupo de mariachis durante un buen tiempo. Su relación era tan cercana que Arriaga fue escogido para ser el padrino del primer hijo del Charro de Huentitán, Vicente Fernández Jr., a quien también apoyó en proyectos artísticos, pero sobre todo a su crianza y cuidado, ya que su nacimiento fue prematuro.

No obstante, la relación con María del Refugio Abarca, más conocida como Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, no era la mejor, pues según se rumorea, el autor de Tu maldito amor y el ‘Cotija’ tenían un sin fin de secretos que preferían no contar.

De igual forma, la amistad entre ambos se mantuvo firme durante casi 30 años, incluso, cuando Fernández ya no necesitaba de su amigo para salir adelante y su fama empezó a crecer. En cambio, lo acobijó en sus momentos de mayor éxito llevándolo a todos sus conciertos para que su carrera también despegara.

Gracias a este tipo de acciones, Arriaga fue conocido en toda Latinoamérica dejando un legado de canciones importantes como Lejos de mi tierra, Bajo el cielo de Morelia y Borrachito perdido. Asimismo, tuvo papeles protagónicos en películas del cine mexicano como la Ley del monte y El coyote y la bronca.

Vicente Fernández y su dulce relación con Costa Rica

Vicente Fernández y Felipe Arriaga en concierto. Foto: Captura de video de YouTube

Asesinato de Arriaga Copiado!

La noche del 3 de noviembre de 1988 llegaría una de las noticias más trágicas para la vida y carrera de Vicente Fernández: su amigo de toda la vida y fiel compañero de trabajo, había sido asesinado luego de recibir cinco disparos de sicarios que lo venían siguiendo.

Según comentaron algunos medios de la época, el cantante estaba mostrando el nuevo vehículo que acababa de comprar a su esposa e hijos, cuando de repente emergió una camioneta de color azul, de donde salieron los tiros que acabaron con la vida del artista a los 51 años.

Jamás se llegó a dar con el paradero de los asesinos, pero autoridades especulan que el homicidio pudo haberse efectuado por un ajuste de cuentas con organizaciones al margen de la ley. Para Chente fue un momento muy traumático, pues según pudieron relatar algunas fuentes cercanas, fue motivo para que le dedicara canciones, como El adiós al soldado, composición que cantaron juntos en diferentes oportunidades.