¿Va para la fiesta de Halloween de Jogo? Le damos los detalles de parqueos, horarios, precios y música

La tradicional fiesta de Halloween de Jogo será este sábado 29 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal. La Haunted Fair tendrá como invitados internacionales al dúo Zion & Lennox y a Lenny Tavárez, pero hay muchas más atracciones para disfrutar de este esperado y exclusivo evento.

Lamentablemente para el que a estas alturas no consiguió entradas para la fiesta, ya no hay boletos a la venta. En el caso de que sí lograra hacerse con uno de los codiciados tiquetes, hay detalles importantes que debe de tomar en consideración y aquí se los contamos.

En la edición 2022 de la Haunted Fair, la empresa Jogo espera a más de 10.000 personas que se reunirán para bailar en Pedregal. (Cortesía Jogo)

Fiesta de Halloween de Jogo traerá a Costa Rica los primeros artistas internacionales en pandemia

En el apartado musical, además de los artistas foráneos, la música costarricense tendrá su cuota con las presentaciones de Khriztian GC, Will The Creator, In Betwin, Electric Animals, Hip Hop Nation y Rising Sound.

Las puerta de Pedregal abrirán a partir de las 6 p. m., y a esa hora los DJ’s nacionales comenzarán con sus mezclas. La fiesta se extenderá hasta las 2 a. m., informó Jogo, productora del espectáculo.

En el lugar hay servicio de parqueo y el precio es de ¢6.000.

La Haunted Fair ofrecerá, además, un ambiente de feria, con diferentes opciones de venta de comidas gracias a ocho Food Trucks. También habrá venta de bebidas.

Como detalle adiciona, la fiesta tendrá una sección al estilo festejos populares, con tagada, carritos chocones y otros juegos mecánicos.

Zion & Lennox y Lenny Tavárez son el plato fuerte musical para la fiesta de Halloween de Jogo. (Facebook)

La producción espera un total de 10.000 personas que llegarán a disfrutar del festejo.

“Nuestras expectativas con Haunted Fair son muy altas, porque es el único evento que a pesar de la pandemia si se realizó en 2020 y 2021 con aforos limitados y condiciones diferentes. Sin embargo, ya este año regresamos a un aforo total y sin restricciones, por lo cual hemos incorporado un escenario adicional, más juegos mecánicos y artistas internacionales de primer nivel”, acotó Adrián Gutiérrez, de Jogo.