Guerrero contó que nunca ha podido asistir a una ceremonia de premiación de los Grammy ya que siempre que se ha realizado la gala ha estado trabajando o de gira con la orquesta; el 2020 no será la excepción ya que para la fecha del festejo estará de gira. “Lo primero que hice cuando me di cuenta de la nominación fue revisar la fecha de la ceremonia, pero no voy a estar. Siempre que han mencionado mi nombre en los premios no he podido recibirlos en el escenario; esa es la realidad del músico que siempre estamos en viajes o conciertos. Espero algún día poder ir al evento”, afirmó.