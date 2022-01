Una costarricense dirigió el nuevo video de Ricky Martin y fue su fotógrafa personal

Daniela Vesco todavía recuerda aquellos días en los que le tocaba vestir y desvestir un maniquí todo el día en Nueva York, para tomarle fotografías con diferentes atuendos. Hoy, mientras vive un sueño, recuerda con cariño aquel trabajo y está segura que cada pequeño paso la ha ayudado a llegar hasta donde se encuentra ahora.

La fotógrafa costarricense, de 38 años, dirigió Otra noche en L.A. -el más reciente video de Ricky Martin-, que estrenó el cantante el jueves 27 de enero. Y sí, eso fue más de lo que en algún momento soñó.

A Ricky Martin lo conoció en el 2019, cuando el boricua la contrató como su fotógrafa personal para los Grammy Latinos y posteriormente para Premios Lo Nuestro. Tras la pandemia volvió a trabajar con el artista, durante el tour que realizó junto a Enrique Iglesias.

“Pasamos mucho tiempo juntos y surgió una amistad. Escuchamos esa canción que era uno de los temas en los que él estaba trabajando y los dos nos enamoramos. Fue muy orgánico. Yo seguía tirando ideas y él de repente me dijo: ‘pero vos tenés que dirigir este video’. Y hoy puedo decirte que fue una experiencia increíble, fue algo surreal.

“Él es la persona más talentosa y maravillosa con la que uno puede trabajar, tiene toda la experiencia del mundo y le abre la plataforma a otros artistas jóvenes para poder crear y eso fue lo que hizo conmigo. Grabar ese video fue lo más fácil y lindo que me pude haber imaginado, porque todo fluyó, todos estábamos de buen humor, el clima estaba perfecto y no nos atrasamos, aparte de que él es una persona increíble”, afirma Vesco.

El video de Otra noche en L.A fue filmado durante dos días y en diferentes locaciones de la ciudad de Los Ángeles, California, en diciembre del 2021. El primer día grabaron dentro de una vivienda que alquilaron, mientras que en el segundo recorrieron toda la ciudad con un Mustang.

Ricky Martin le pidió a Daniela Vesco que dirigiera su videoclip, luego de que ella fuera su fotógrafa personal en 2021. (Daniela Vesco para LN)

La producción dirigida por la costarricense ya se enrumba a las 500 mil reproducciones en YouTube. Mientras eso sucede Daniela reconoce que la emoción que siente es muy grande, pues además de hacer un video musical para un artista de tanta trayectoria, es un cantante y amigo a quien admira mucho.

“Yo creo que los dos estamos muy emocionados.Nos hablamos por teléfono hace unas horas y estamos muy contentos. Él es un gran ser humano, he aprendido muchísimo de él y la verdad es que él es un maestro al que le debo muchísimo de lo que, actualmente, yo soy como artista”, dice.

Fotógrafa de famosos

Aunque en esta ocasión trabajó al lado de Ricky Martin, esta no es su primer trabajo con algún famoso. De hecho, Daniela ya tiene varios nombres de celebridades en su curriculum.

Ricky Martin estrenó el video de 'Otra noche en L.A.' este jueves 27 de enero. (Daniela Vesco para LN)

Una de ellas fue Beyoncé, con quien trabajó entre el 2015 y el 2017 como su fotógrafa personal. Con la intérprete de If I Were a Boy la tica se fue de gira. Estuvo en el Super Bowl, en los VMA’s, los Grammy y todos los eventos a los que asistía. Además, la fotografió cuando estaba embarazada de gemelos.

“Fue una sesión muy chiva porque la hicimos bajo el agua. Me acuerdo que ella llegó y me dijo: ‘Estoy embarazada y quiero que hagamos fotos’ y yo le dije que las hiciéramos así y ella aceptó”, relata.

Gracias a Beyoncé logró trabajar con Jay-Z, con Solange (la hermana), con DJ Khaled, Ludacris y Usher. También fotografió a las costarricenses Juliana Herz y Debi Nova; y estuvo de gira con la banda colombiana Bomba Estéreo.

“Ha sido chivísima, porque es un ambiente completamente diferente a lo que estaba acostumbrada y me encantó. Yo creo que todo se trata de aprovechar cada pequeña oportunidad que se dé, porque siempre hay ventanitas que se van abriendo. Por ejemplo, en el caso de Beyoncé fue que de casualidad conocí en una cena a una persona que trabajaba con ella y nos quedamos hablando de todo un poco. Resultó que ella, después, me recomendó con la artista”, recuerda.

De acuerdo con Daniela, el secreto está en nunca decir que no al trabajo y así, poco a poco, el camino se va abriendo.

“Se trata de estar con los ojos abiertos en todo momento para cualquier oportunidad. Yo nunca digo que no, es decir, he trabajado en todos los proyectos que usted se pueda imaginar: pasaba en Nueva York, ocho horas al día, vistiendo un maniquí pero eso era práctica, porque en realidad así yo podía practicar con la luz y demás. Entonces, yo creo que nunca hay que decir que no, porque todo es una escuela para el siguiente trabajo y así, cuando se abre la ventanita, ya uno está listo”, asegura la costarricense.

Por ahora, Daniela no sabe cuál será su siguiente aventura en el mundo audiovisual, pero al próximo proyecto que se le presente, seguramente, su respuesta será “sí”.