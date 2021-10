‘Troubles A’ Comin’, la pieza inédita de los Rolling Stones que al fin sale a la luz

Los Rolling Stones continúan emocionando a sus fanáticos: a los de siempre y a los más nuevos. La veterana banda británica se prepara para el relanzamiento de su álbum Tattoo You (1981), el cual será reeditado por su 40 aniversario e incluirá un tema inédito que se grabó en los años 70: se trata de Troubles A’ Comin.

La novedad musical ya está disponible en diferentes plataformas como adelanto a la publicación de la reedición, la cual saldrá el 22 de octubre.

Troubles A’ Comin fue grabada por los Stones en París, en 1979, y según Universal Music, disquera que difundió la noticia, esta es “una pegadiza y multifacética” versión del original de The Chi-Lites.

Los Rolling Stones sorprendieron a sus fans con el lanzamiento del tema inédito Troubles A' Comin. A la derecha aparece Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto

La discográfica describió el tema como " una verdadera joya para los fans de todo el mundo y supone un aperitivo de las nueve rarezas incluidas en el irrenunciable disco Lost & Found (disco bonus) de Tattoo You”.

Hay muchas expectativas alrededor de la nueva edición de Tattoo You (que contiene los 11 temas del álbum original, entre ellos el icónico Start Me Up), pues el disco que fue nominado al Grammy es el último de los Stones que alcanzó el número 1 en Estados Unidos, siendo que permaneció en esa posición unas 10 semanas. Por ello es que esta producción es considerada por muchos como “la última gran obra” de la agrupación.

Sobre este relanzamiento, Mick Jagger, de 78 años, dijo al escritor de la revista Rolling Stone, David Fricke, que este “es un álbum divertido”.

“No es un álbum en el que se pueda decir que fuimos al estudio X, pasamos seis meses y este es el álbum. Son solo pistas que se grabaron en cualquier momento entre 1972 y 1981. En realidad, no era un álbum. Estaba por todas partes. No tiene una especie de centro”, recuerda la revista.

Este lanzamiento es visto además como tributo a Charlie Watts, el baterista de la agrupación quien falleció el 24 de agosto y a quien han estado homenajeando en la gira por Norteamérica No Filter, que recién empezaron. La apertura del primer show, en St. Louis, fue con un video de Watts.

El relanzamiento llega luego de que en 2020 los veteranos británicos publicaran una nueva edición de Goats Head Soup (1973), con el que alcanzaron, de nuevo, ser número 1 en ventas en Reino Unido.