Rolling Stones sí hará su gira por Estados Unidos, tras la muerte de su baterista Charlie Watts

El baterista Charlie Watts fue parte de The Rolling Stones por más de cinco décadas. (-, AFP /AFP)

¡El rock n’ roll debe de seguir! Esta es la máxima por la que se rige la banda The Rolling Stones tras la muerte de su baterista Charlie Watts, a los 80 años.

El artista falleció el 24 de agosto en Londres, la causa de la muerte no ha sido confirmada, pero semanas antes del suceso el baterista había anunciado que no sería parte de la gira No Filter Tour que la agrupación ya tenía agendada para llevar a cabo en Estados Unidos, en setiembre. Watts había dicho que se había sometido a un procedimiento quirúrgico por lo cual necesitaba descanso.

El portal Fox News confirmó, a partir de una noticia del diario británico The Sun, que el grupo liderado por Mick Jagger seguirá en pie con sus planes. De acuerdo con The Sun, el grupo le rendirá tributo a su fallecido integrante durante los espectáculos.

“La banda quiere hacer del espectáculo una celebración de su vida. Él era como un hermano para ellos, pero saben que habría odiado la idea de que cancelaran sus shows. Charlie les había dado su bendición para hacer una gira sin él después de su operación, por lo que honrarán sus deseos”, explicó una fuente citada por el medio británico.

Hasta el momento la banda no ha confirmado o desmentido esta noticia. En sus redes sociales solo sigue publicada una fotografía de Watts como homenaje tras su muerte.

El primer concierto de No Filter Tour será el 26 de setiembre, en Missouri.